Diesen Kartoffel-Auflauf mit grünem Spargel könnte es jeden Tag geben

Aufläufe gehören zu meinen liebsten Gerichten und wenn es nach mir ginge, könnte es sie einfach jeden Tag, mindestens aber mehrmals pro Woche geben. Da die Auswahl an Aufläufen so riesig ist, ist zudem für jede Menge Abwechslung auf dem Teller gesorgt. Heute steht ein leckerer Kartoffel-Auflauf mit grünem Spargel auf dem Speiseplan. Der kombiniert einfach einen Klassiker mit dem beliebtesten Gemüse der Saison.

Einfache Zubereitung: Kartoffel-Auflauf mit grünem Spargel

Spargel und Kartoffeln sind eine tolle Kombination, die immer geht und die für ganz viel Genuss steht. In einem Auflauf mit cremiger Soße und einem knusprigen Topping aus gebackenem Parmesan wird daraus ein Gericht, das sowohl als Hauptspeise als auch als Beilage schmeckt.

Für den Auflauf verwende ich grünen Spargel. Der punktet nicht nur mit seinem mild-nussigen Aroma, sondern auch mit seiner unkomplizierten Zubereitung – Schälen ist nur bei dicken Stangen nötig. Du brauchst das Gemüse lediglich zu waschen und die holzigen Enden abzuschneiden.

Die Kartoffeln werden geschält, in dünne Scheiben geschnitten und dann in einem Topf mit Salzwasser ein paar Minuten vorgegart. So braucht der Auflauf weniger Zeit zum Garen im Ofen. Während die Kartoffeln kochen, mischst du aus Knoblauch, Sahne, Milch, Salz, Pfeffer und Muskatnuss eine Soße zusammen.

Danach schichtest du Kartoffeln und Spargel in eine mit Butter gefettete Auflaufform und übergießt alles mit der Sahnesoße. Streue noch geriebenen Parmesan obendrüber und backe den Kartoffel-Auflauf mit grünem Spargel im vorgeheizten Ofen, bis das Gemüse gar ist und der Käse eine goldbraune Kruste gebildet hat. Danach kannst du den Auflauf auch schon genießen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Die Spargelsaison ist kurz. Deshalb genießen wir sie in vollen Zügen mit leckeren und kreativen Gerichten, die das Beste aus dem Stangengemüse herausholen. Suchst du noch nach der einen oder anderen Idee, wie du Spargel zubereiten kannst, dann probiere auch diese Spargel Carbonara, Nudeln mit Spargel-Frischkäsesoße oder eine Spargel-Tomaten-Pasta.

Kartoffel-Auflauf mit grünem Spargel Judith 4.34 ( 3 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien online, zum Beispiel hier 🛒 1 Auflaufform (ca. 30 x 20 cm) Zutaten 1x 2x 3x 800 g festkochende Kartoffeln

500 g grüner Spargel

2 Knoblauchzehen

200 ml Sahne

100 ml Milch

1 TL Salz

schwarzer Pfeffer nach Geschmack

1 Prise Muskatnuss

120 g geriebener Parmesan

1 EL Butter für die Form Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor. Fette die Auflaufform mit Butter ein.

Schäle die Kartoffeln und schneide sie in etwa 3–4 mm dünne Scheiben.

Wasche den Spargel, entferne das untere holzige Ende und halbiere die Stangen einmal in der Mitte.

Koche die Kartoffelscheiben in leicht gesalzenem Wasser 5 Minuten vor. Gieße sie danach ab und lass sie kurz ausdampfen.

Ziehe den Knoblauch ab und presse ihn. Verrühre dann den gepressten Knoblauch mit Sahne, Milch, Salz, Pfeffer und Muskatnuss in der Schüssel.

Schichte die Kartoffeln und den Spargel abwechselnd in die Auflaufform. Gieße die Sahnemischung darüber.

Streue den Parmesan gleichmäßig über den Auflauf.

Backe den Auflauf für ca. 35 Minuten auf mittlerer Schiene, bis die Oberfläche goldbraun und knusprig ist.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.