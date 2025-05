Spargel-Tomaten-Pasta wird dein neues Lieblingsgericht zur Spargelzeit

Spargel schmeckt einfach in allen Variationen: klassisch gekocht, gebraten, gegrillt oder sogar roh. Ganz besonders lecker ist er jedoch in Kombination mit Nudeln. Wir zeigen dir heute eines unserer Lieblingsgerichte zur Spargelzeit: Spargel-Tomaten-Pasta. Das Rezept ist so lecker und einfach, das kannst du gar nicht oft genug machen!

Spargel-Tomaten-Pasta: frühlingshaft lecker

Spargel-Tomaten-Pasta ist das Gericht, das es in meiner Familie am Häufigsten zur Spargelzeit gibt. Meine Eltern haben es zum ersten Mal in einem Restaurant gegessen und waren so begeistert, dass sie ihre eigene Version dieses Rezepts am Familientisch etablierten. Seitdem gibt es das Nudelgericht zur Spargelzeit bestimmt einmal die Woche. Es ist einfach so gut!

Das beste an Spargel-Tomaten-Pasta ist, dass du nicht viele Zutaten brauchst. Lediglich Spargel, Kirschtomaten, Knoblauch, Olivenöl und, wenn du magst, Chiliflocken. Diese Zutaten vereinen sich mit der Pasta zu einem aromatischen Geschmackserlebnis, das dir jeden Tag veredeln wird. Ob du weißen und grünen Spargel verwendest, liegt bei dir, du kannst frei entscheiden, wonach dir der Sinn steht. Kleiner Tipp: Grünen Spargel muss man nicht schälen. Auch die Pastaform ist dir freigestellt. Wir finden jedoch, mit Tagliatelle oder Spaghetti schmeckt das Gericht besonders gut.

Die Zubereitung ist einfach: Schneide den Spargel in mundgerechte Stücke und halbiere die Kirschtomaten. Du kannst sie auch ganz lassen, aber so tritt der Saft schneller aus und verbindet sich mit dem Spargel zu einer sämigen Soße. Brate beides mit Knoblauch in ordentlich Olivenöl an und gib etwas vom Pastawasser hinzu, um die Soße anzudicken. Dann schmeckst du alles mit Chili oder Pfeffer ab und servierst es mit Basilikum und frisch geriebenem Parmesan. Ich bekomme schon Hunger, wenn ich nur über Spargel-Tomaten-Pasta nachdenke. Also, worauf wartest du? Das willst du dir nicht entgehen lassen!

Spargel schmeckt einfach toll und die Zeit, ihn zu essen, ist viel zu kurz. Zögere also nicht, weitere Rezepte auszuprobieren. Frittata mit Ziegenkäse und Spargel schmeckt schon zum Frühstück. Grüner Spargel mit pochiertem Ei ist perfekt für ein leichtes Mittagsessen. Und wenn es abends etwas deftiger sein darf, gibt es die Kartoffel-Spargel-Pfanne. So lecker!

1 Bund Spargel grün oder weiß

2 Handvoll Kirschtomaten

2 Knoblauchzehen

400 g Pasta Spaghetti oder Tagliatelle

Salz

4 EL Olivenöl

Chiliflocken optional

Pfeffer optional

Parmesan optional

Basilikumblätter Zubereitung Wasche Spargel und Tomaten. Schneide die holzigen Enden vom Spargel ab und schäle ihn 🛒 , falls du weißen verwendest. Schneide die Stangen in mundgerechte Stücke. Halbiere die Kirschtomaten. Schäle den Knoblauch und schneide ihn klein.

Koche die Nudeln in gesalzenem Wasser al dente.

Erhitze Olivenöl in einer Pfanne und brate den Spargel und die Kirschtomaten scharf an. Gib dann den Knoblauch dazu und brate ihn kurz mit. Reduziere die Temperatur, gib etwas Pastawasser hinzu und lass alles etwas köcheln. Die Kirschtomaten sollten weich, der Spargel jedoch noch knackig sein.

Vermische die Nudeln mit dem Gemüse und gib noch einen Schuss Öl hinzu. Schmecke mit Salz, Pfeffer und Chili ab, wie du magst. Serviere die Nudeln mit Parmesan und Basilikum.

