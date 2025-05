Spargel Carbonara: Frischekur für einen Klassiker

Peppe den italienischen Klassiker Spaghetti Carbonara etwas auf und verwandle das Traditionsgericht mit wenigen Handgriffen in ein frisches Frühlingsgericht. Unsere Spargel Carbonara ist das perfekte Essen für wärmere Tage, für besondere Anlässe oder für den Alltag und dazu noch schnell zubereitet.

Spargel Carbonara: vereint das Beste aus zwei Welten

Wer sagt, dass eine richtig gute Carbonara nur aus Eigelb, Parmesan, Pasta, Speck sowie Salz und Pfeffer bestehen muss? Mit etwas grünem Spargel bringst du frischen Wind in das traditionelle Gericht und machst es fit für den Frühling. Und gleich vorweg: Sahne findest du in unserer Variante trotzdem nicht.

Stattdessen aber grünen Spargel. Dieser schmeckt leicht herb und passt nur kurz angebraten perfekt zu einer klassischen Carbonara. Praktisch ist, dass die Zubereitung des Spargels herrlich unkompliziert ist. Schäle lediglich das untere Drittel und entferne die holzigen Endstücke. Schneide die Stangen noch in kleinere Stücke und brate sie in einer Pfanne mit etwas Öl ein paar Minuten goldbraun an. Das war es aber auch schon mit den Neuerungen der Carbonara, der Rest bleibt wie gewohnt.

Wer sowohl Spargel als auch die italienische Küche liebt, kann mit der Spargel Carbonara einfach das Beste aus beiden Welten genießen. Ein Tipp: Probiere die Carbonara doch mal mit selbst gemachter Pasta.

Unsere Spargel Carbonara ist das ideale Gericht für ein romantisches Dinner zu zweit, eignet sich aber ebenso gut für eine schnell zubereitete Mahlzeit nach einem langen Tag, wenn der Appetit groß und die Lust auf Kochen eher klein ist.

Spargel Carbonara Judith 4.02 ( 186 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 250 g Pasta zum Beispiel Spaghetti

Salz

250 g grüner Spargel

80 g Speck gewürfelt

1 EL Olivenöl

2 frische Eigelbe

30 g Parmesan frisch gerieben

schwarzer Pfeffer frisch gemahlen Zubereitung Koche die Pasta nach Packungsangabe in einem Topf 🛒 mit Salzwasser al dente.

Wasche den Spargel, schäle das untere Drittel und schneide ihn in 3-4 cm lange Stücke. Schneide den Speck in Würfel.

Erhitze das Olivenöl in einer großen Pfanne und brate den Speck darin bei mittlerer Hitze knusprig. Gib den Spargel dazu und brate ihn etwa 5 Minuten mit, bis er leicht gebräunt und noch bissfest ist.

Verrühre in einer kleinen Schüssel die Eigelbe mit dem geriebenen Parmesan und schwarzem Pfeffer zu einer glatten Masse.

Gieße die Nudeln ab und fange dabei etwa 100 ml Kochwasser auf. Gib die Nudeln direkt in die heiße Pfanne zum Spargel und Speck.

Nimm die Pfanne vom Herd und rühre die Ei-Käse-Mischung unter. Gib etwas Nudelwasser dazu, bis eine cremige Soße entsteht.

Verteile die Spargel Carbonara auf Teller, streue nach Geschmack noch etwas Parmesan und schwarzen Pfeffer darüber und genieße die Pasta sofort.

