Spargel-Couscous-Salat: frische Rezept-Idee für den Frühling

Na, hast du in dieser Saison schon Spargel gekauft und verputzt? Wenn es dir so wie uns geht, dann landen die grünen oder weißen Stangen mehrmals die Woche auf dem Teller. Aber keine Bange, nur weil sie so häufig auf dem Speiseplan stehen, bedeutet das nicht, dass es langweilig wird. Das Gemüse lässt sich vielfältig zubereiten. Wir haben daraus beispielsweise einen leichten, frischen Spargel-Couscous-Salat gezaubert. Wenn dir der gefällt, erfährst du hier, wie du ihn nachmachen kannst.

Spargel ist aktuell in aller Munde, und auch wir bei Leckerschmecker sind wieder total im Spargelfieber. Wir lieben ihn klassisch mit Sauce hollandaise, aber auch ausgefallener als Salatzugabe. Für den Spargel-Couscous-Salat nutzen wir die grünen Stangen.

Bevor sie im Salat Verwendung finden, werden sie aber zunächst im Ofen gebacken. Ganz klassisch, mit etwas Öl, Salz und Pfeffer. Wasche sie zuvor, schneide die holzigen Enden ab und vermenge sie dann mit Öl und den Gewürzen.

Während der Spargel für den Spargel-Couscous-Salat im Ofen backt, kannst du den Couscous vorbereiten. Außerdem bleibt genug Zeit, die Erbsen zu kochen und die Radieschen zu waschen und in Scheiben zu schneiden.

Das Dressing darfst du natürlich nicht vergessen! Es besteht unter anderem aus leckeren Himbeeren, die durch ein Sieb passiert werden. Fange den so entstehenden Saft auf und verrühre ihn mit den übrigen Zutaten für die Salatsoße. So ein fruchtiges Dressing ist eine tolle Alternative zu den bekannten Soßen.

Jetzt finden endlich alle Zutaten in einer großen Salatschüssel zusammen. Zum Garnieren des Salates eignet sich frischer Schnittlauch, der gehackt wird. Sieht das nicht verführerisch aus? Da soll noch einmal jemand behaupten, Salate wären langweilig!

Stimmt gar nicht, wie auch unser Spargel-Erdbeer-Salat und unser Spargel-Grapefruit-Salat beweisen. Wir sind außerdem große Fans von diesem Brokkolisalat mit Avocado und Blaubeeren. Klingen doch alle köstlich, nicht wahr? Na dann: Ab in die Küche und los geht’s!