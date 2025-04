Ein neuer Favorit: Spargel-Hackbällchen-Pfanne mit Rahmsoße

Stell dir vor, du schlenderst an einem lauen Frühlingstag über den Markt, der Duft von frischen Zutaten kitzelt deine Nase. Genau diesen Zauber holst du dir mit unserer Spargel-Hackbällchen-Pfanne auf den Tisch. Knackiger grüner Spargel, saftige Hackbällchen und diese himmlische Rahmsoße verschmelzen zu einem wahren Genuss-Erlebnis. Zitrone und Parmesan heben das Gericht auf ein köstliches Level, von dem du nicht genug bekommen wirst.

Spargel-Hackbällchen-Pfanne: einfach lecker

Wenn du Lust auf was etwas richtig Deftiges und Herzhafteshast, ist unsere Spargel-Hackbällchen-Pfanne genau das, was du suchst. Und das Beste: Du brauchst gar nicht lange in der Küche, um sie zuzubereiten. Wenn dir jetzt eh schon das Wasser im Mund zusammenläuft, will ich dich nicht länger auf die Folter spannen. Binde dir die Küchenschürze um und legen wir los!

Zunächst bereiten wir unser Gemüse für die Spargel-Hackbällchen-Pfanne vor. Dazu hacken wir Zwiebeln und Knoblauch fein und schneiden den grünen Spargel in kleinere mundgerechte Stücke. Danach reiben wir noch etwas von der Schale einer Zitrone ab und pressen ein bisschen von ihrem Saft aus. Das waren auch schon alle Vorbereitungen. Jetzt geht’s ans Eingemachte.

Vermische für die Hackbällchen Hackfleisch, Semmelbrösel, Ei, Zwiebeln und Gewürze zu einer Masse und forme daraus Bällchen. Anschließend brätst du diese scharf an. Danach folgt der Spargel. Diesen würzen wir mit etwas Zitronenabrieb sowie Salz und Pfeffer. Ist alles angebraten, nimm ihn aus der Pfanne. Für die Soße schwitzt du Knoblauch an, gießt Sahne und Gemüsebrühe dazu und lässt alles einmal aufkochen. Danach wird gewürzt und die Hackbällchen und der Spargel dürfen zurück in die Pfanne. Nun muss das Ganze nochmal etwas köcheln, bis die Hackbällchen gar sind. Danach heißt es: anrichten und genießen! ich garniere die Spargel-Hackbällchen-Pfanne mit Frühlingszwiebeln und schmecke sie mit etwas Zitronensaft ab. Fertig ist der Genuss!

Du bist noch auf der Suche nach der richtigen Beilage? Ein cremiges Kartoffelpüree passt perfekt zur Rahmsoße und macht das Gericht noch sättigender. Genauso kannst du dir auch ein knuspriges Baguette dazu schmecken lassen. Damit kannst du auch den letzten Rest der leckeren Soße auftunken. Ein bisschen nährstoffreicher wird es hingegen mit einer Portion Quinoa.

Spargel-Hackbällchen-Pfanne mit Rahmsoße Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Hackbällchen: 1 Zwiebel

500 g Hackfleisch gemischt

2 Eier

2 EL Semmelbrösel

1/2 TL Paprikapulver edelsüß

Salz und Pfeffer nach Geschmack Für die Rahmsoße: 1 Knoblauchzehe

2 EL Olivenöl

200 g Sahne

250 ml Gemüsebrühe

1 TL Estragon getrocknet

1 TL Muskatnuss gerieben

1/2 TL Basilikum getrocknet

50 g Parmesan gerieben Außerdem: 3 Frühlingszwiebeln

1 Bio-Zitrone

600 g grüner Spargel Zubereitung Schäle und hacke die Zwiebel und Knoblauchzehe fein. Schneide die Frühlingszwiebeln in dünne Ringe. Reibe etwas von der Schale der Zitrone ab und presse ihren Saft aus. Wasche und trockne den Spargel, entferne die holzigen Enden und schneide ihn in mundgerechte Stücke.

Vermenge das Hackfleisch mit den Zwiebeln, den Eiern, den Semmelbröseln, Paprikapulver, Salz und Pfeffer in einer großen Schüssel. Forme aus der Mischung kleine Bällchen.

Erhitze Olivenöl in einer Pfanne 🛒 und brate die Hackbällchen von allen Seiten scharf an. Nimm sie aus der Pfanne und stelle sie beiseite.

Brate den Spargel nun in derselben Pfanne für ca. 5 Minuten an. Würze mit Salz, Pfeffer und etwas Zitronenabrieb. Nimm den Spargel aus der Pfanne und stelle ihn beiseite.

Dünste danach den Knoblauch kurz an. Gib die Sahne und die Gemüsebrühe dazu und lass die Mischung aufkochen. Rühre Estragon, Muskatnuss, Basilikum und Parmesan ein. Füge die Hackbällchen und den Spargel dazu. Lass alles zugedeckt für 5-10 Minuten köcheln, bis die Hackbällchen gar sind und die Soße etwas eindickt.

Verteile die Spargel-Hackbällchen-Pfanne auf Teller, garniere mit den Frühlingszwiebeln und schmecke nach Belieben mit etwas Zitronensaft ab.

