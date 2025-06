Spargel-Mascarpone-Gratin: So hast du Spargel noch nie gegessen

Grüner Spargel, cremige Mascarpone und würziger Parmesan sind die drei Hauptakteure in diesem leckeren Spargel-Mascarpone-Gratin, das jetzt zur Spargelzeit besonders gut schmeckt. Schnapp dir gleich ein paar frisch gestochene Stangen des grünen Gemüses und bereite das Gratin gleich zu.

Rezept für Spargel-Mascarpone-Gratin

Zugegeben, grüner Spargel gehörte lange Zeit nicht gerade zu meinen Favoriten. Das änderte sich erst, als ich ein Spargel-Mascarpone-Gratin probieren durfte. Seitdem gibt es das Gericht bei mir regelmäßig zur Spargelzeit. Es schmeckt nicht nur wunderbar, sondern ist auch supereinfach zuzubereiten. Und noch etwas spricht für das Gratin: Es schmeckt sowohl als Hauptgericht mit frischem Baguette als auch als Beilage oder Vorspeise.

Möchtest du das Gratin nachkochen, stehen frischer grüner Spargel, Mascarpone, Parmesan, Sahne, Zitrone und Gewürze auf deiner Einkaufsliste. Putze dann den Spargel und blanchiere die Stangen möglichst ganz in einem Topf mit kochendem Wasser für rund drei Minuten. Schrecke den Spargel danach mit kaltem Wasser ab.

Währenddessen presst du eine Knoblauchzehe klein und vermengst sie mit Mascarpone, dem Abrieb einer Zitrone, etwas Sahne, Muskatnuss, Salz und Pfeffer. Verteile den Spargel in einer mit Butter gefetteten Auflaufform und gieße die Mascarponecreme gleichmäßig darüber. Streue den Parmesan darüber und backe das Gratin, bis der Käse goldbraun ist. Serviere das Gratin am besten direkt aus dem Ofen, denn noch heiß schmeckt es einfach am besten.

Das Spargel-Mascarpone-Gratin schmeckt hervorragend als Hauptgericht mit frischem Baguette, jungen Kartoffeln oder einem grünen Salat. Du kannst es aber auch als Beilage etwa zu gebratenem Lachs oder einem Steak vom Grill oder als Vorspeise zu einem Frühlingsmenü servieren.

Genieße die Spargelzeit mit vielen weiteren Gerichten. Verleih dem Klassiker weißen Spargel ein Upgrade und probiere unser Rezept für überbackenen Spargel mit Schinken oder einen Spargel-Auflauf mit Kartoffeln. Ebenfalls aus dem Ofen ist diese Blätterteig-Tarte mit Spargel und Parmesan.

Spargel-Mascarpone-Gratin Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 3 Zutaten 1x 2x 3x 1 EL Butter für die Form

800 g grüner Spargel

Salz

1 kleine Knoblauchzehe

250 g Mascarpone

50 ml Sahne

1 TL Zitronenabrieb

1 Prise Muskatnuss

schwarzer Pfeffer

100 g Parmesan frisch gerieben Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor. Fette eine Auflaufform 🛒 mit Butter ein.

Entferne die holzigen Enden des Spargels. Blanchiere die Stangen möglichst im Ganzen in einem Topf mit kochendem Salzwasser für 3 Minuten. Gieße das Wasseranschließend ab schrecke den Spargel mit kaltem Wasser ab.

Ziehe die Knoblauchzehe ab und presse sie klein.

Verrühre Mascarpone, Sahne, Zitronenabrieb, Muskat, Salz, Pfeffer und den gepressten Knoblauch zu einer cremigen Masse.

Verteile den Spargel gleichmäßig in der vorbereiteten Form und übergieße ihn mit der Mascarponemischung.

Streue den geriebenen Parmesan darüber und backe das Spargel-Mascarpone-Gratin für etwa 25 Minuten, bis der Käse goldbraun ist.

Serviere das Gratin mit frischem Baguette als Hauptgericht oder als Beilage zu Fisch oder Fleisch.

