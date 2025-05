Sahnig, aromatisch, voller Kräuter: So lecker ist Spargel mit Basilikum

Wenn du im Frühjahr über deinen liebsten Wochenmarkt schlenderst und an jedem Stand kistenweise weiße Stangen siehst, weißt du: Die Spargelsaison ist in vollem Gange. Der Klassiker unter den Frühlingsgemüsen ist zart, elegant und kommt bei vielen mit Sauce hollandaise auf den Tisch. Wer aber Lust auf Abwechslung hat, sollte unbedingt mal Spargel mit Basilikum-Rahmsoße probieren. Das Gericht ist unkompliziert und perfekt für ein entspanntes Mittagessen auf dem Balkon oder der Terrasse.

Spargel mit Basilikum-Rahmsoße: unkompliziert und lecker

Alle, die Lust haben, auf eine neue Art Spargel zu essen, sollten jetzt gut aufpassen: Spargel in Basilikum-Rahmsoße bringt so richtig Schwung auf deinen Teller. Die Soße schmeckt nach Kräutern, intensiv und aromatisch und abgerundet mit dem leicht pfeffrigen Aroma von frischem Basilikum. Sie ist noch dazu so einfach zubereitet, dass du sie nicht nur zu Spargel einführen wirst, sondern auch zu anderen Gemüsesorten.

Aber beginnen wir von vorne: mit dem Spargel. Verwende weißen Spargel, am besten aus der Region und wenn möglich feldfrisch. Je praller die Stangen, desto besser. Schäle sie sorgfältig – gerade am unteren Drittel darfst du großzügig sein – und schneide holzige Enden ab. Gare die Stangen nun in gesalzenem Wasser mit etwas Zucker und einem kleinen Stück Butter, denn so werden sie besonders aromatisch. Nimm den Spargel aus dem Wasser, wenn er gar, aber noch leicht bissfest ist.

Während der Spargel kocht – das dauert etwa zehn Minuten – kannst du die Soße kochen. Du brauchst dafür Sahne, etwas Brühe, einen Schuss Spargelkochwasser, eine Schalotte, frisches Basilikum, Pfeffer, Salz und einen Hauch Zitrone. Dünste die feingehackte Schalotte in etwas Butter glasig, lösche mit einem Schuss Brühe ab und gib die Sahne dazu. Lass das Ganze ein paar Minuten köcheln, damit die Soße leicht andickt. Dann rührst du gehacktes Basilikum hinein – am besten erst kurz vor dem Servieren, damit die Kräuter ihr Aroma behalten. Ein Spritzer Zitronensaft rundet ab.

Spargel mit Basilikum-Rahmsoße ist eine ganz neue Art, das Stangengemüse zu essen und bringt richtig Schwung in die traditionelle Spargelküche. Dazu schmecken Salzkartoffeln oder auch einfach ein wenig frisches Brot. Einfach und soo lecker!

Spargel mit Basilikum-Rahmsoße Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 kg weißer Spargel

Salz

1 TL Zucker

2 EL Butter

Zitronensaft nach Geschmack

1 Schalotte

1 Bund frisches Basilikum

100 ml Gemüsebrühe

200 ml Sahne

50 ml Spargelkochwasser

Pfeffer Zubereitung Schäle den Spargel gründlich und schneide die holzigen Enden ab.

Bring einen Topf mit Wasser zum Kochen und würze dieses mit einer guten Prise Salz, 1 TL Zucker und 1 EL Butter. Füge auch einen guten Spritzer Zitronensaft hinzu. Gare den Spargel je nach Dicke der Stangen 10 bis 15 Minuten, bis er weich, aber noch leicht bissfest ist.

Schäle und hacke derweil die Schalotte fein. Schneide den Basilikum mit einem scharfen Messer klein.

Schmilz die restliche Butter in einem kleinen Topf und dünste die Schalotte darin glasig. Lösch mit Brühe ab und gib Sahne und etwas vom Spargelkochwasser hinzu. Koche die Soße 5 Minuten bei geringer Hitze ein.

Rühre Basilikum zusammen mit einem Spritzer Zitronensaft in die Soße. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Lass den Spargel kurz abtropfen und richte ihn mit der Basilikum-Rahmsoße an.

