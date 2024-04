Einfaches Spargel-Omelett: ein Muss in der Spargelsaison

Die Spargelsaison ist in vollem Gange und du bist dabei. Neben dem klassisch gekochten Spargel mit Sauce hollandaise hast du auch schon Spargelauflauf oder überbackenen Spargel aus dem Backofen ausprobiert. Aber hast du Spargel auch schon zum Frühstück gegessen? Wenn nicht, dann solltest du unser Rezept für ein leckeres Spargel-Omelett gleich ausprobieren.

Eier-Rezept zum Verlieben: Spargel-Omelett

Ich könnte Spargel zu jeder Tageszeit essen. Jedes Jahr freue ich mich riesig auf den Frühling, wenn die köstlichen Stangen geerntet werden und ich allerhand Rezepte mit ihnen ausprobieren kann. Am liebsten esse ich meinen Spargel mit Parmesan aus dem Ofen oder vom Grill. Aber auch morgens als Spargel-Omelett schmeckt er einfach himmlisch gut.

Unter der Woche muss es bei mir relativ schnell gehen, weshalb ich meistens auf Brötchen oder ein Porridge zurückgreife. Aber am Wochenende schmeiße ich gerne den Herd an und bereite mir ein leckeres Frühstück mit Ei zu. Das heißt aber nicht, dass du für das Spargel-Omelett ewig in der Küche stehen musst. In nicht einmal einer halben Stunde ist es zubereitet und kann von dir vernascht werden.

An Zutaten kannst du verwenden, was du möchtest – Spargel und Ei sollten aber auf jeden Fall dabei sein. In vielen Rezepten kommen noch Kirschtomaten oder Schinken dazu. Wir von Leckerschmecker konzentrieren uns aber ganz auf den Spargel und stellen ihn in den Vordergrund.

Klingt lecker, oder? Dann probiere unser einfaches Rezept für das Spargel-Omelett gleich selber aus!

Weil ich Spargel so sehr liebe, will ich dir auch noch einige unserer anderen leckeren Rezepten mit dem weißen oder grünen Gold vorstellen. Ein weiteres unwiderstehliches Frühstücksrezept ist unser Spargel-Toast mit Rührei. Die Spargel-Lachs-Pasta eignet sich als leichtes Mittag- oder Abendessen. Das cremige Spargelrisotto mit Spinat und Erbsen ist leicht gekocht und kommt auch bei Nicht-Spargelfans gut an.