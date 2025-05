Ein Frühstück, das dich nach vorne bringt: Spargel-Quinoa-Bowl

Du ziehst ein deftiges Frühstück vor, aber hast keine Lust auf Käsebrot? Dan lies jetzt weiter! Denn dieses Rezept für Spargel-Quinoa-Bowl beweist, dass herzhafte, gesunde Frühstücksgerichte nicht fad sein müssen. Sie kombiniert knackigen grünen Spargel mit kerniger Quinoa und cremiger Avocado – das sorgt nicht nur für gute Laune, sondern auch für ordentlich Energie.

Spargel-Quinoa-Bowl: kerniges Frühstücksglück

Quinoa ist längst mehr als ein Trend. Das kleine Pseudogetreide aus Südamerika hat sich einen festen Platz in unseren Küchen erobert – zurecht. Es enthält hochwertiges pflanzliches Eiweiß, ist glutenfrei und passt zu fast allem. Noch dazu ist es in weniger als 20 Minuten fertiggekocht. Dadurch ist diese Spargel-Quinoa-Bowl perfekt, wenn du morgens ein wenig mehr Zeit hast, aber auch nicht stundenlang in der Küche stehen willst.

Beginne für ihre Zubereitung damit, deine Quinoa zu waschen. Das ist wichtig, damit die Saponine, die an den Kernen haften, abgewaschen werden. Sie können dafür sorgen, dass das Pseudogetreide bitter schmeckt. Nach dem Waschen setzt du die Kerne mit Wasser und Salz auf und widmest dich, während sie garkochen, den restlichen Zutaten.

Grünen Spargel brauchst du nicht schälen, es reicht vollkommen, wenn du die holzigen Enden abbrichst. Schneide ihn dann gegebenenfalls etwas klein und brate ihn mit Olivenöl an, bis er Farbe bekommt, aber noch knackig ist. Entkerne auch eine reife Avocado und schneide ihr Fruchtfleisch in Scheiben.

Dann ist es auch schon an der Zeit, deine Spargel-Quinoa-Bowl anzurichten. Schmecke die Quinoa mit Öl und Limettensaft ab und fülle sie in deine Schalen. Obendrauf kommen nun der Spargel, die Avocado, etwas Feta und Frühlingszwiebeln. Dazu ein cremiges Tahin-Limetten-Dressing, das dem Ganzen einen nussigen Geschmack verleiht. Das war doch ganz einfach, oder? Und noch besser: Du kannst die Bowl auch super vorbereiten und zum Beispiel mit ins Büro nehmen. Mmh, so lecker!

Spargel-Quinoa-Bowl Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 120 g Quinoa z.B. diese hier 🛒

Salz

1 EL Olivenöl

250 g grüner Spargel

1 reife Avocado

100 g Feta vegetarisch

2 Frühlingszwiebeln

1 Limette

1 EL Tahin Sesampaste

1-2 EL Wasser

Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Bring einen Topf mit Wasser zum Kochen. Wasche die Quinoa gründlich und koche sie dann mit etwa der doppelten Menge Wasser und einer Prise Salz ca. 15 Minuten gar. Lasse sie anschließend noch 5 Minuten ausquellen.

Bereite in der Zwischenzeit den Spargel vor. Brich dazu die holzigen Enden ab, schneide die Stangen in Stücke und brate sie mit Olivenöl in einer Pfanne 5-7 Minuten an, bis sie bissfest und leicht gebräunt sind.

Halbiere die Avocado, entkerne sie und schneide das Fruchtfleisch in Scheiben. Zerbröckle den Feta und schneide die Frühlingszwiebeln in feine Ringe.

Vermische für das Dressing Tahin mit dem Saft von 1/2 Limette, etwas Wasser und Pfeffer. Rühre, bis es cremig ist.

Vermenge die gegarte Quinoa mit etwas Limettensaft und Olivenöl, verteile sie auf zwei Bowls und richte die restlichen Zutaten darauf an. Träufle das Tahin-Dressing darüber.

