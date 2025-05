Wir genießen die Spargelsaison mit einem Spargel-Schinken-Sandwich zum Frühstück

Der Frühling bringt eines der edelsten Gemüse auf unsere Teller: Spargel. Statt ihn klassisch mit Sauce hollandaise zu servieren, kannst du dir auch ein köstliches Spargel-Schinken-Sandwich mit den Stangen zubereiten. Das futtern wir am liebsten zum Frühstück. Aber auch als Lunch oder Abendessen schmeckt es natürlich.

Spargel-Schinken-Sandwich: einfaches Rezept

Spargel hat in Deutschland eine besondere kulturelle Bedeutung. Die „Spargelzeit“ von April bis Juni wird fast zeremoniell gefeiert. An jeder Ecke stehen Spargelstände und Restaurants bieten spezielle Spargelmenüs an. Wir bei Leckerschmecker sind auch immer auf der Suche nach neuen Rezepten mit dem beliebten Gemüse.

Für das perfekte Spargel-Schinken-Sandwich verwendest du am besten frischen, grünen Spargel. Im Gegensatz zum weißen Spargel musst du ihn nur minimal schälen und er behält auch nach dem Anbraten eine angenehme Bissfestigkeit. Kombiniere ihn mit hochwertigem, dünn geschnittenem Schinken – Parmaschinken passt besonders gut. Außerdem kommen noch hartgekochte Eier und Käse, beispielsweise Taleggio, drauf. Mayonnaise und Balsamessig verbinden die Aromen.

Ob zum Picknick, im Büro oder als herzhaftes Frühstück – das Spargel-Schinken-Sandwich bringt den Frühling auf deinen Teller und in deinen Alltag. Es beweist, dass traditionelle Zutaten in neuen Kombinationen überraschend vielseitig sein können.

Vom schnellen Feierabendgericht bis zum eleganten Dinner: Bei Leckerschmecker warten noch weitere Rezepte, die Spargel jedes Mal neu erfinden. Lass dich von Spargel-Toast mit Camembert und Honig oder Spargel-Pancakes inspirieren. Ein deftiger Frühstücksgenuss ist auch die Spargel-Kartoffel-Pfanne mit Speck.

Spargel-Schinken-Sandwich Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Stück Zutaten 1x 2x 3x 500 g grüner Spargel

2 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

4 kleine Baguettes

4 EL Mayonnaise

200 g Käse z.B. Taleggio

4 Eier hartgekocht

100 g Parmaschinken

2 EL Balsamessig z.B. online hier 🛒

4 Stiele glatte Petersilie Zubereitung Schäle den Spargel im unteren Drittel und schneide holzige Enden ab.

Brate ihn in einer Pfanne mit dem Öl 3 Minuten von allen Seiten an. Würze ihn mit Salz und Pfeffer.

Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Halbiere die Baguettes längs und lege die Brothälften mit der Schnittfläche nach oben auf ein Backblech. Bestreiche die unteren Hälften mit je 1 EL Mayonnaise und belege die anderen Hälften mit dem Spargel.

Schneide den Käse in Scheiben und verteile ihn auf der Mayo.

Röste die Brote 4-5 Minuten im Ofen goldbraun.

Schneide die Eier in Scheiben und hacke die Petersilie klein.

Belege die Brote noch mit den Eiern und dem Schinken. Träufele etwas Essig über die Hälften mit dem Spargel und streue die gehackte Petersilie drüber, bevor du die Hälften zusammenklappst.

