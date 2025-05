Deftiges zum Frühstück: Spargel-Kartoffel-Pfanne mit Speck

Manchmal gibt es Tage, an denen es schon morgens herrlich deftig zugehen darf. Da duftet die Küche nach Gebratenem und Knoblauch, während die Pfanne zischend verrät, dass hier gleich was richtig Herzhaftes auf dem Teller landet. An solchen Morgen essen wir gern Spargel-Kartoffel-Pfanne mit Speck. Sie kommt ohne viel Drumherum aus und ist dennoch ein gelungenes Alltagsgericht: Sie sorgt für Sättigung, Aroma – und ein kleines bisschen Frühling auf jeder Gabel.

Rezept für eine Spargel-Kartoffel-Pfanne mit Speck

Saisonales Kochen ist immer eine gute Idee. Schließlich sparst du Geld, bekommst die optimale Nährstoff-Versorgung und genießt Gerichte mit einem gewissen, bodenständigen Charme. Noch dazu führt die saisonale Verfügbarkeit gewisser Zutaten dazu, dass du dich den Rest des Jahres darauf freuen kannst. So ist es bei Spargel der Fall.

Der erscheint momentan endlich wieder in den Supermarktregalen und wartet nur darauf, zubereitet zu werden. Warum sollte es den also nicht schon zum Frühstück geben? Schließlich wissen wir nicht erst seit Bauernfrühstück und Co., dass es manchmal ruhig richtig deftig zugehen darf. Für unsere Spargel-Kartoffel-Pfanne mit Speck wählen wir den grünen Spargel aus, denn der bringt ordentlich Farbe in die Pfanne, lässt sich unkompliziert verarbeiten und hat einen leicht nussigen Eigengeschmack, der zu vielem passt. Kombiniert mit etwas würzigem Speck und knusprigen Kartoffeln bereitest du dir im Handumdrehen eine Mahlzeit zu, die dich lange satt hält.

Beginne damit, den Speck auszulassen. Dabei entsteht dieses wunderbar rauchige Bratfett, das deinen Kartoffeln gleich ein bisschen Rauchigkeit verleiht. Hast du Kartoffeln vom Vorabend übrig? Umso besser! Diese machen sich besonders gut und werden extra knusprig. Sobald ihre Ecken goldbraun schimmern, kommt der grüne Spargel dazu. Er braucht nur ein paar Minuten, um knackig zu garen. Zum Schluss rundest du alles mit grobem Pfeffer, etwas Salz und frisch gehackter Petersilie ab. Zeit, sich an den Tisch zu setzen und ein richtig gemütliches Frühstück zu genießen!

Spargel-Kartoffel-Pfanne mit Speck Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 400 g gekochte Kartoffeln

200 g grüner Spargel

100 g Speckwürfel

1 EL Butter

Salz

Pfeffer

frische Petersilie Zubereitung Schneide die Kartoffeln in Würfel oder Scheiben. Entferne das untere Drittel vom Spargel und schneide die Stangen in Stücke.

Brate den Speck in einer großen Pfanne 🛒 ohne Öl knusprig und nimm ihn anschließend heraus.

Erhitze im ausgelassenen Fett etwas Butter, wenn nötig.

Brate die Kartoffeln bei mittlerer Hitze goldbraun an. Gib die Spargelstücke nach etwa 10 Minuten zu den Kartoffeln.

Brate alles weitere 5 Minuten, bis der Spargel bissfest ist.

Hebe den Speck unter das restliche Gemüse, würze mit Salz und Pfeffer und bestreue mit gehackter Petersilie.

