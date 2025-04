Mit diesem grünen Smoothie startest du energiegeladen in den Tag

Spargel als Frühstücksgetränk? Klingt erstmal ziemlich ungewöhnlich, aber dieser Spargel-Smoothie wird dich davon überzeugen, dass es problemlos funktioniert und ein schmackhaftes, erfrischendes Getränk ergibt. Perfekt für einen energiegeladenen Start in den Tag!

Einen Spargel-Smoothie solltest du in dieser Saison probieren

Wer sagt denn, dass Spargel immer nur herzhaft zubereitet und mit Sauce hollandaise gegessen werden kann? Insbesondere grüner Spargel eignet sich hervorragend, um in frischen Gerichten oder eben Getränken verarbeitet zu werden.

In diesen Smoothie bringt er eine ganz milde, nussige Note und ergänzt die anderen Zutaten überraschend gut. Außerdem ist der Smoothie in der Vorbereitung ebenfalls total unkompliziert. Er muss nur an den Enden gekürzt und eventuell geschält werden, wenn an der Stange bereits einige härtere Stellen vorhanden sein sollten.

Gerade wenn es draußen wieder wärmer wird, ist dieser Spargel-Smoothie eine herrliche Erfrischung am Morgen, ohne schwer im Magen zu liegen. Du bekommst eine gesunde und sättigende Portion Energie. Außerdem hast eine wunderbare neue Methode gefunden, grünen Spargel zu genießen.

Falls du dir Sorgen machst, dass der Spargel zu dominant sein könnte: ganz im Gegenteil! Er fügt sich wunderbar mit den anderen Zutaten zusammen. Die aromatischen Kiwis, die süße Birne, der würzige Rucola und die schmackhaften Datteln ergeben ein herrliches gemeinsames Aroma. Du kannst natürlich jede Apfelsorte nehmen, die du möchtest, in meinen Augen machen sich der fruchtig-säuerlichen Granny Smith aber optimal in diesem Smoothie.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bei Leckerschmecker findest du unzählige Rezepte für köstliche Smoothies zu jeder Gelegenheit. Einen weiteren Vitamin-Kick holst du dir mit unserem Karotten-Ingwer-Smoothie. Ein Pflaumensmoothie schmeckt nicht nur richtig gut, sondern macht auch fürs Auge etwas her. Mit diesen selbst gemachten Ingwer-Shots tust du deinem Immunsystem etwas Gutes und sparst ordentlich Geld! Für noch mehr Ideen kannst du dich an unseren Koch-Bot wenden.

Spargel-Smoothie Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien 1 Stand- oder Stabmixer Zutaten 1x 2x 3x 6 Stangen grüner Spargel

2 Kiwis

2 Äpfel z.B. Granny Smith

1 Birne

1 Handvoll Rucola

4 Datteln Zubereitung Schneide die Enden von den Spargelstangen ab. Schäle die harten Teile der Schale ab und schneide die Stangen in kleine Stücke

Schäle die Kiwis und schneide sie in Würfel.

Viertel die Äpfel und die Birne, entferne das Kerngehäuse.

Wasche den Rucola und schleuder ihn trocken.

Gib alle Zutaten mit den Datteln in einen Standmixer 🛒 und püriere alles cremig.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.