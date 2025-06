Schnelle Nudelküche: Spargel-Zitronen-Nudeln

Du hast Appetit auf Nudeln und weißt gerade nicht, mit welcher Soße du sie essen möchtest? Wie wäre es mit Spargel? Die Saison steht gerade in den Startlöchern und du bekommst das Gemüse jetzt endlich wieder frisch zu kaufen. Da bietet es sich an, Pasta und das beliebte Gemüse einfach mal zu kombinieren. Mit Zitrone verfeinert hast du in nur 25 Minuten frühlingshafte Spargel-Zitronen-Nudeln auf dem Tisch.

Macht Lust auf Nachschlag: schnelle Spargel-Zitronen-Nudeln

Spargel-Zitronen-Nudeln sind ein wunderbares Gericht für die schnelle Küche. In nur 25 Minuten stehen sie fertig auf dem Tisch. Hast du diese Kombination aus Nudeln und Spargel noch nicht probiert, solltest du das unbedingt nachholen, denn die Spargelsaison ist kurz und mit frischen Stangen schmeckt das Gericht einfach am besten.

Beginne zunächst damit, Knoblauch zu schälen und fein zu hacken. Danach reibst du die Schale der Zitrone ab und presst den Saft aus. Gib dann den Knoblauch in eine Pfanne mit Öl, schwitze ihn darin kurz an und lösche mit Zitronensaft und Brühe ab.

In der Zwischenzeit schälst du je nach Bedarf den Spargel und schneidest ihn in Stücke, kochst die Spaghetti und gibst etwa drei Minuten vor Ende der Garzeit die Spargelstücke mit ins Nudelwasser.

Damit die Spaghetti eine cremige Soße bekommen, vermengst du ein Ei mit gehobeltem Parmesan und Zitronenabrieb in einer Schüssel und gibst den Inhalt zusammen mit den Nudeln und dem Spargel mit in die Pfanne zur Brühe. Alles gut verrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Wenn du magst, streue zum Servieren noch extra Parmesan und gehackte Petersilie über die Pasta.

