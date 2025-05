Diese Spargelpfanne mit Frikadellen schmeckt besser als jeder Klassiker

Keine Frage: Weißer Spargel mit Sauce hollandaise, Kartoffeln und Schinken schmeckt wunderbar. Aber die Saison des Stangengemüses ist zu kurz, als sich die wenigen Wochen lediglich auf diesen Klassiker zu beschränken. Deshalb versorgen wir dich mit ungewöhnlicheren Rezepten wie dieser Spargelpfanne mit Frikadellen. Wenn du Abwechslung genauso liebst wie wir, dann solltest du dir dieses Gericht unbedingt merken!

Rezept für Spargelpfanne mit Frikadellen: Frühlingsgemüse mal anders

Endlich Spargel! Schon seit einiger Zeit freuen wir uns wieder über die weißen und grünen Stangen. Mindestens einmal in der Woche bereiten wir damit ein leckeres Gericht zu. Dabei ist selbstverständlich der Klassiker mit Sauce hollandaise und Beilagen, aber eben auch immer wieder eine Idee, die das Gemüse ganz neu in Szene setzt. Vor kurzem gab es beispielsweise eine leckere Spargelpfanne mit Frikadellen.

Auch dafür verwenden wir die typische Sauce hollandaise. Sie sorgt dafür, dass die Spargelpfanne schön cremig wird. Aber zunächst widmen wir uns den Frikadellen: Dafür schälen wir eine Zwiebel, hacken sie klein und vermengen sie im Anschluss mit Hackfleisch, Senf und Ketchup, einem Ei und etwas Bulettengewürz. Aus der Masse formen wir Frikadellen, die wir in Öl rundherum knusprig braten.

Derweil schälen oder waschen wir den Spargel – das kommt darauf an, ob wir weißen oder grünen verwenden. Sind die Buletten fertig, braten wir das Gemüse in der gleichen Pfanne an.

Und schon sind wir bei der Soße angekommen. Dafür erhitzen wir Sauce hollandaise mit Wasser und rühren geriebenen Käse ein. Abgeschmeckt wird die Soße mit Zitronensaft und nach Belieben Salz und Pfeffer. Nun müssen wir nur noch die Klopse und das Stangengemüse unterheben, dann kann die Spargelpfanne mit Frikadellen serviert werden.

Übrigens: Dazu passen beispielsweise Nudeln oder Kartoffeln.

Lass dich von unseren vielen anderen Spargelrezepten inspirieren! Wie wäre es mit einem Kartoffel-Auflauf mit grünem Spargel oder Parmesan-Spargel aus dem Ofen? Auch diese Spargel-Kartoffel-Pfanne mit Speck eint ein echter Gaumenschmaus. Lass es dir schmecken!

Spargelpfanne mit Frikadellen Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Frikadellen: 1 Zwiebel

500 g Hackfleisch

1 EL Senf

1 EL Ketchup

1 Ei

Frikadellengewürz online z.B. hier 🛒

Öl zum Braten Außerdem: 400 g Spargel weiß oder grün

400 g Sauce hollandaise selbst gemacht oder gekauft

100 ml Wasser

60 g Käse

Salz und Pfeffer

1 Spritzer Zitronensaft Zubereitung Ziehe die Zwiebel ab und hacke sie fein. Verknete dann alle Zutaten für die Frikadellen miteinander und würze die Masse mit dem Frikadellengewürz.

Forme aus der Masse Klopse, drücke sie leicht flach und brate sie in Öl rundherum knusprig.

Schäle weißen und wasche grünen Spargel. Entferne die holzigen Enden. Schneide die Stangen anschließend in Stücke.

Nimm die Frikadellen aus der Pfanne und brate nun den Spargel scharf an.

Nimm den Spargel aus der Pfanne und erhitze darin die Sauce hollandaise und das Wasser.

Reibe derweil den Käse und rühre ihn anschließend ein, sodass er schmilzt. Würze mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft.

Hebe die Frikadellen und den Spargel unter und serviere. Notizen Dazu passen bspw. Nudeln oder Kartoffeln.

