Unwiderstehlich lecker: Probiere Spargelravioli mit Zitronenbutter

Bei Ravioli denken viele wahrscheinlich sofort an Ravioli mit Tomatensoße aus der Dose – einem Klassiker, der als Verpflegung bei keinem Campingausflug fehlen darf. Dabei ist Ravioli viel mehr als ein Fertiggericht aus der Dose. Mit frischem, selbst gemachtem Teig und saisonalen Zutaten verfeinert, wird der Klassiker der italienischen Küche zu einem besonderen Genuss-Highlight. Passend zur Saison stehen heute mal Spargelravioli mit Zitronenbutter und Parmesan auf dem Tisch.

Spargelravioli mit Zitronenbutter: Highlight der Frühlingsküche

Zugegeben, selbst gemachte Ravioli sind kein Gericht für diejenigen, die es in der Küche eilig haben. Möchtest du dir und deinen Liebsten aber mal etwas Besonderes gönnen, dann lohnt sich die Arbeit allemal.

Für die Spargelravioli machen wir vom Pastateig über die Füllung bis hin zur Soße alles selbst. Belohnt wirst du mit einem Gericht, das vor Aromen nur so strotzt. Beginne am besten mit dem Teig. Der besteht aus Mehl, Eiern, Salz und etwas Olivenöl. Verknete alle Zutaten zu einem glatten Teig und lass diesen abgedeckt 30 Minuten ruhen. In der Zwischenzeit kannst du dich um die Füllung kümmern.

Dafür kochst du den Spargel kurz in einem Topf mit Wasser, lässt ihn auskühlen und schneidest ihn in kleine, feine Stücke. Die vermengst du anschließend mit Ricotta und dem Abrieb einer Zitrone sowie Salz. Danach folgt der wichtigste Part: Das Ausrollen des Nudelteigs. Wer schon geübt ist mit Nudelteig kann dafür ein Nudelholz verwenden. Noch besser ist, wenn du eine Nudelmaschine hast. So wird der Teig gleichmäßig dünn. Den fertigen Teig schneidest du in zwei Bahnen. Auf eine Bahn verteilst du mit Abstand zueinander die Füllung, die andere legst du obendrauf. Drücke die Ränder fest und stich (oder schneide) typische Ravioli aus. Die werden dann in einem Topf mit Salzwasser für ein paar Minuten gekocht. Steigen die Nudeltaschen an die Oberfläche, sind sie gar.

Fehlt noch die Soße. Dafür zerlässt du Butter in einer Pfanne und vermengst diese mit Saft und Abrieb einer Zitrone. Schwenke die gekochten Ravioli darin und verteile sie dann auf Teller. Darüber kommen kurz angebratene Spargelstangen und eine ordentliche Portion geriebener Parmesan. Fertig ist dein unwiderstehlich leckeres Frühlingsgericht.

Ob grün oder weiß: Wir lieben Spargel in allen Varianten. Damit die Saison des leckeren Gemüses möglichst abwechslungsreich wird, findest du bei Leckerschmecker daher noch viele weitere leckere Ideen mit Spargel. Eine große Empfehlung sind diese schnellen Gnocchi mit Spargel und Frischkäse. Auch von einer Spargel-Lasagne können wir aktuell einfach nicht genug bekommen. Pasta-Fans sollten sich diese Spargel-Zitronen-Nudeln nicht entgehen lassen.

Spargelravioli mit Zitronenbutter Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien 1 Ravioli-Ausstecher Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 300 g Weizenmehl Type 405

3 Eier Größe M

1 EL Olivenöl

1 Prise Salz Für die Füllung: 250 g grüner Spargel

200 g Ricotta

1 Bio-Zitrone Abrieb

Salz

schwarzer Pfeffer Für die Sauce und das Topping: 200 g grüner Spargel

2 EL Olivenöl

100 g Butter

1 Bio-Zitrone Saft und Abrieb

50 g Parmesan gerieben

30 g gehackte Walnüsse optional Zubereitung Mische Mehl, Eier, Öl und Salz in einer Schüssel und knete daraus einen glatten Teig. Decke ihn ab und lass ihn 30 Minuten ruhen.

Wasche währenddessen den Spargel für die Füllung, entferne die holzigen Stellen und gare ihn in einem Topf mit kochendem Salzwasser für ca. 5 Minuten. Lass ihn anschließend gut abkühlen und schneide ihn in kleine Stückchen.

Vermenge die gegarten Spargelstücke mit Ricotta, Zitronenabrieb sowie Salz und Pfeffer. Stelle die Füllung beiseite.

Rolle den Nudelteig mit einem Nudelholz oder einer Nudelmaschine dünn aus und schneide ihn in Bahnen. Gib kleine Portionen der Füllung mit etwas Abstandzueinander auf eine Bahn, lege eine zweite darüber, drücke die Ränder gut an und stich 🛒 Ravioli aus.

Wasche und putze den restlichen Spargel für das Topping. Erhitze dann Olivenöl in einer Pfanne und brate den Spargel darin von allen Seiten rund 5 Minuten goldbraun an.

Koche in der Zwischenzeit die Ravioli in gesalzenem Wasser für 3–4 Minuten, bis sie an der Oberfläche schwimmen. Gieße sie dann ab.

Schmilz die Butter in einer Pfanne, gib den Saft und Abrieb einer Bio-Zitrone dazu und schwenke die Ravioli darin.

Richte die Ravioli auf Tellern an, verteile die gebratenen Spargelstücke darüber und bestreue alles mit geriebenem Parmesan und nach Geschmack mit gehackten Walnüssen.

