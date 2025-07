Speckmarmelade: Die ist lecker deftig und süß

Frühstückst du lieber süß oder herzhaft? Für alle, die sich nicht entscheiden können, kommt die Speckmarmelade gerade richtig. Sie ist die perfekte Mischung aus deftig und süß und schmeckt intensiv, überraschend und vielseitig. Ob als Brotaufstrich, Burger-Topping oder raffinierte Ergänzung zu Käseplatten: die Speckmarmelade bringt Würze und Abwechslung in deine Küche.

Speckmarmelade: überraschend leckeres Rezept

Die Speckmarmelade zeigt, wie kreativ man mit einfachen Zutaten umgehen kann. Die kräftigen Kontraste von würzigem Speck, scharfer Zwiebel und Zucker machen sie unglaublich spannend und lecker.

Als Basis dienen Speckwürfel, die du in einem Topf anbrätst, bis sie schön kross sind. Danach dünstest du Zwiebeln in dem ausgelassenen Fett an und gibst Knoblauch und etwas Ingwer hinzu. Streue dann Kokosblütenzucker und lass ihn karamellisieren. Lösche anschließend mit Kaffee, Ahornsirup und Balsamico ab und rühre um. Würze alles mit Pfeffer und einer Prise Zimt und gib die Schinkenwürfel zurück in den Topf. Jetzt lässt du alles zu einer Marmelade einkochen und füllst sie danach in saubere Gläser.

Beim Kochen von Marmelade oder dem Einlegen von Gemüse ist es wichtig, die Gläser sauber sind und gegebenenfalls vorher sterilisiert wurden. Das Sterilisieren hilft Keime, Viren und Bakterien abzutöten, die selbst in der Spülmaschine nicht entfernt werden. Dazu kochst du ausreichend Wasser in einem Topf auf und legst die Gläser, Deckel und auch die Gummiabdichtungen hinein. Nach etwa zehn Minuten kannst du sie herausholen und abtropfen lassen. Achte dabei auf saubere Hände und befülle die Gläser danach schnell, damit sich neue Bakterien erst gar nicht wieder ansiedeln können.

Was Speckmarmelade so besonders macht, ist ihr Spiel mit den Kontrasten. Einmal probiert, wirst du überrascht sein, wie gut alles zusammenpasst. Bereite dir gleich ein paar Gläser mehr zu und beschenke auch deine Freunde und Familie damit.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Lust auf mehr kreative Aufstriche? Probiere auch unsere Apfelmarmelade mit Senf, den würzigen Zucchini-Aufstrich oder das fruchtige Erdbeer-Chutney. Entdecke neue Lieblingsrezepte!

Speckmarmelade Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 55 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 2 Gläser Kochutensilien (online z.B. hier 🛒 2 Einmachgläser à 250 ml Zutaten 1x 2x 3x 500 g Speckwürfel

2 große rote Zwiebeln

1 Knoblauchzehe

100 g Kokosblütenzucker alternativ brauner Zucker

100 ml Kaffee

50 ml Ahornsirup

80 ml Balsamico-Essig

1 cm Ingwer gerieben

Pfeffer nach Belieben

1 Prise Zimt Zubereitung Brate den Speck etwa 10-15 Minuten in einem Topf an, bis er knusprig ist.

Nimm den Speck im Anschluss mit einem Schaumlöffel heraus und lass ihn auf einem Küchenkrepp abtropfen.

Schäle die Zwiebeln, schneide sie klein und dünste sie in dem Fett an.

Ziehe den Knoblauch ab und hacke ihn fein. Gib ihn anschließend mit dem Ingwer in den Topf.

Streue den Zucker drüber und lass ihn leicht karamellisieren. Rühren gut um, damit nichts anbrennt.

Gieße den Kaffee, Ahornsirup und Balsamico dazu und verrühre alles. Würze mit Pfeffer und Zimt.

Gib den Speck wieder in den Topf hinein und lass alles für 30-40 Minuten einkochen, bis eine marmeladenartige Konsistenz entsteht.

Schmecke die Speckmarmelade nochmal ab und fülle sie heiß in saubere, sterilisierte Gläser.

Verschließe die Marmelade und lagere sie im Kühlschrank.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.