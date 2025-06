Spektakulärer Guinness-Kuchen mit Baileys-Frosting

Das Guinness-Bier ist eine irische Ikone und weltweit die Nummer 1 unter den Stout-Bieren. 1759 gründete Arthur Guinness die berühmte Bierbrauerei am St. James’s Gate in Dublin, die bis heute ein absoluter Besuchermagnet ist. Das Schwarzbier hat einen ganz besonderen Geschmack und einen cremigen Schaum, den man sonst nur von Kaffeespezialitäten kennt.

Tatsächlich bietet sich dieses Kultbier auch bestens dafür an, in einem Kuchen verarbeitet zu werden. Unser Guinness-Schokoladenkuchen mit Baileys-Frosting hat es nicht nur geschmacklich in sich. Er sieht auch besonders spektakulär aus und setzt das Guinness gekonnt in Szene.

Portionen: 8-12

Zubereitungszeit: 1 Std 15 Min

Backzeit: 1 Std

Gesamtzeit: 2 Std 15 Min

Wartezeit: 2 Std (Abkühlen) und 30 Min (Einfrieren)

Schwierigkeitsgrad: für Fortgeschrittene

Dafür brauchst du:

Für den Schokokuchen:

300 ml Guinness

300 g in kleine Stückchen geschnittene Butter

90 g Kakaopulver

500 g feinen Zucker

170 ml saure Sahne

3 Eier

2 EL Vanilleextrakt

330 g Mehl

3 TL Natron

Springform, Durchmesser: 26 cm

3 leere Guinness-Dosen

Für die Füllung:

100 g Zucker

25 g Kakaopulver

200 ml Guinness

200 g geschmolzene Zartbitterschokolade

200 g flüssige Butter

Für das Baileys-Frosting:

460 g Frischkäse

180 g Puderzucker

150 ml geschlagene Sahne

100 ml Baileys Irish Cream

Für die Deko-Dose:

1 leere Guinness-Dose

300 g kleingehackte Zartbitterschokolade

300 g Sahne

Glasstrohhalm

verschließbare Glasflasche

So geht es:

1. Heize zunächst den Backofen auf 160 °C Ober- und Unterhitze vor und fette die Backform ein. Erhitze das Guinness und die Butterstückchen in einem Topf, bis die Butter geschmolzen ist. Rühre dann Kakaopulver und Zucker ein. Schlage außerdem saure Sahne mit Eiern und Vanilleextrakt auf. Gib diese Mischung zu der Butter und rühre dann noch Mehl und Natron ein. Gieße den Teig in die Kuchenform.

2. Gib in die drei Guinness-Dosen jeweils die gleiche Menge an Kakaopulver, Zucker, flüssiger Butter und geschmolzener Schokolade. Drücke die Dosen dann gleichmäßig verteilt in den Teig und stelle die Form samt Dosen für 45-60 Minuten in den Ofen.

Credit: Media Partisans

3. Lasse den Kuchen nach dem Backen für zwei Stunden auskühlen; die Springform kannst du entfernen. Drehe die Dosen dann vorsichtig aus dem Teig heraus, schüttele und schwenke sie und gieße ihre Füllung, die Schokosoße, in die drei Mulden im Kuchen. (Die Soße ist wegen des Bieres nicht fest geworden.)

Credit: Media Partisans

4. Für das Frosting schlägst du Frischkäse auf. Gib nach und nach Puderzucker hinzu. Rühre dann Baileys unter den Frischkäse. Hebe außerdem die geschlagene Sahne unter. Verziere die Oberseite des Kuchens mit dem Frosting.

Credit: Media Partisans

5. Fülle die kleingehackte Zartbitterschokolade in die Glasflasche. Koche dann die Sahne auf und gieße sie hinzu, solange sie noch heiß ist. Verschließe die Flasche und schüttele sie, bis die Masse homogen ist. Drehe den Deckel wieder ab und lasse die Ganache auf ca. 20 °C abkühlen. Friere in dieser Zeit den Glasstrohhalm für 30 Minuten ein.

Credit: Media Partisans

6. Tauche den gefrorenen Glasstrohhalm in die Ganache, kreise ihn leicht hin und her und ziehe ihn langsam wieder heraus. Warte, bis die Ganache an dem kalten Strohhalm fest geworden ist.

Tipp: Mit der restlichen Ganache kannst du zum Beispiel auch die Seiten des Kuchens einkleiden.

Credit: Media Partisans

7. Stich den Strohhalm in die Mitte des Kuchens. Stecke dann eine leere Guinness-Dose mit der Öffnung nach unten vorsichtig auf den Strohhalm. So sieht wahre Kuchen-Magie aus!

Credit: Leckerschmecker

Spätestens am St. Patrick’s Day bietet es sich an, diesen supersaftigen Schokokuchen mit Guinness, Schokofüllung und Baileys-Frosting auszuprobieren. Der leichte Malzgeschmack und der leckere Sahnelikör mit irischem Whiskey im Frosting ergeben zusammen ein Kuchenerlebnis der Extraklasse. Selbst Arthur Guinness wäre begeistert!