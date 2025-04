Spiegelei-Dessert: süße Überraschung zu Ostern

Was aussieht wie ein herzhaftes Frühstück mit Spiegelei, entpuppt sich als süßes Dessert für die Ostertafel. Hübsch angerichtet in einem Glas trifft bei diesem Spiegelei-Dessert cremige Mascarponecreme auf süße Aprikosen und einen knusprigen Keksboden. Suchst du noch nach dem passenden Nachtisch für das Osterfest? Dann überrasche deine Liebsten mit dieser kreativen Idee.

So machst du ein Spiegelei-Dessert

Wenig Aufwand, große Wirkung – so lässt sich das Spiegelei-Dessert wohl am besten beschreiben. Der Nachtisch ist kinderleicht zuzubereiten, auch ohne Profi-Skills in der Küche und sorgt garantiert für Überraschung, wenn du es deinen Gästen nach dem Festtagsbraten an Ostern servierst.

Für diesen Nachtisch brauchst du nur wenige Zutaten. Die Basis bilden zerbröselte Butterkekse, die du mit geschmolzener Butter verrührst. Sind Butterkekse nicht so dein Ding, verwende stattdessen einfach Shortbread oder Löffelbiskuits.

Zusätzlich brauchst du noch Aprikosenmarmelade, frische Aprikosen (oder die Variante aus der Dose), etwas Zucker, Vanillezucker, Sahne, eine Prise Salz und Mascarpone. Schlage dann die Sahne steif und mische aus Mascarpone, Salz, Vanillezucker und Zucker eine glatte Creme. Unter die hebst du dann die Sahne. Danach kannst du das Dessert auch schon schichten. Verteile zuerst die Keks-Mischung als Boden in die Gläser, verteile einen Teil der Mascarpone-Creme darauf, gib eine Schicht Aprikosenmarmelade dazu und schließe mit einer weiteren Schicht Mascarpone ab. Setzt als Topping eine halbe Aprikose obendrauf, damit dein Dessert wie ein richtiges Spiegelei aussieht. Stelle die Gläser zum Ziehen und vor dem Servieren noch für ein bis zwei Stunden in den Kühlschrank.

Möchtest du deinem Spiegelei-Dessert eine individuelle Note verpassen, kannst du es noch nach Lust und Laune verfeinern. Essen zum Beispiel nur Erwachsene von dem Dessert, kannst du einen kleinen Schluck Marillenlikör zu den Keksbröseln geben. Oder bestreue das fertige Dessert mit Kokosraspeln oder Schokoladenpulver.

Ostern steht vor der Tür und da dürfen leckere Desserts auf keinen Fall fehlen. Noch mehr Ideen findest du bei Leckerschmecker. Passend zu Ostern schmecken auch ein Eierlikör-Mousse oder ein Eierlikör-Tiramisu im Glas. Soll es ohne Alkohol sein, dann ist ein Bienenstich-Dessert perfekt.