Bei dieser Spiegelei-Hackfleisch-Pfanne läuft uns das Wasser im Mund zusammen

Fans der deftigen Küche werden diese Spiegelei-Hackfleisch-Pfanne mit weißen Bohnen und Paprika lieben. Sie ist schnell gemacht, gelingt auch Anfängern in der Küche und kann, bei Bedarf, sogar vegetarisch zubereitet werden. Wir lieben alles daran und möchten das Rezept gern mit dir teilen, damit auch du in den Genuss dieses Pfannengerichts kommen kannst.

Spiegelei-Hackfleisch-Pfanne mit weißen Bohnen und Paprika

Unsere Spiegelei-Hackfleisch-Pfanne schmeckt nicht nur hervorragend, sie liefert dank der weißen Bohnen, der Eier und des Fleisches auch einiges an Proteinen. Die Zutatenliste ist übersichtlich, der Einkauf also schnell erledigt. Wer eine gut sortierte Vorratskammer und Kühlschrank hat, kann sich den Gang zum Supermarkt vielleicht sogar sparen, da bereits alle Zutaten vorhanden sind.

Möchtest du die Spiegelei-Hackfleisch-Pfanne gern probieren, isst aber kein Fleisch? Macht nichts, dann verwende doch eine pflanzenbasierte Alternative. Mittlerweile findet man davon einige in den Supermarktregalen. Das Hackfleisch braten wir in einer Pfanne 🛒 krümelig an, bevor wir eine gehackte Zwiebel und Knoblauchzehe sowie eine klein geschnittene Paprika dazu geben. Gewürzt werden die Zutaten mit Salz, Pfeffer und edelsüßem Paprikapulver.

Dann geben wir Tomatenmark und Tomaten aus der Dose dazu und vermengen alles miteinander. Nach ein paar Minuten kommen auch weiße Bohnen dazu. Im Anschluss schlagen wir die Eier hinein und lassen sie stocken. Und schon ist unsere Spiegelei-Hackfleisch-Pfanne fertig! Na, das war doch wirklich nicht kompliziert, oder?

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Liebst du Pfannengerichte genauso wie wir, weil man nach dem Kochen nicht so viel abspülen muss? Dann solltest du als Nächstes unsere Kartoffel-Hackfleisch-Pfanne mit Käse oder unsere Gnocchi-Pfanne mit Hackfleisch und Schmand probieren. Aber auch diese Nudel-Hackfleisch-Pfanne mit Feta ist ein Genuss. Suchst du weitere Ideen, frag doch mal unseren Koch-Bot!

Spiegelei-Hackfleisch-Pfanne Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Dose weiße Bohnen

1 große Zwiebel

1 große Knoblauchzehe

1 Paprika

Öl zum Braten

600 g Hackfleisch

Salz und Pfeffer

2 TL Paprikapulver edelsüß

2 EL Tomatenmark

200 g Tomaten passiert oder stückig, aus der Dose

4 Eier Zubereitung Spüle die Bohnen und lass abtropfen. Schäle und hacke die Zwiebel und die Knoblauchzehe. Wasche und entkerne die Paprika und schneide sie klein.

Brate das Hackfleisch in etwas Öl krümelig an.

Gib Zwiebel, Knoblauch und Paprika dazu und brate sie mit. Würze mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver.

Röste das Tomatenmark kurz mit an, rühre es ein und gieße die Tomaten in die Pfanne. Vermenge alles und lass es 5 Minuten sanft köcheln.

Rühre die Bohnen ein.

Schlage die Eier in die Pfanne und setze einen Deckel auf. Lass alles noch 3-4 Minuten auf dem Herd, bis die Eier gestockt sind.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.