Cremige Nudel-Hackfleisch-Pfanne mit Feta: Blitzgericht für den Feierabend

Du kommst nach einem langen Tag nach Hause und möchtest dir zum Feierabend etwas Leckeres gönnen? Dann haben wir genau das richtige für dich. Wie wäre es mit einer schnellen Nudel-Hackfleisch-Pfanne mit Feta? Die steht in nur 25 Minuten fertig auf dem Tisch und verwöhnt dich mit sowohl mit deftigen als auch mediterranen Aromen. Auf geht’s!

Nudel-Hackfleisch-Pfanne mit Feta: fertig in nur 25 Minuten

Gönnst du dir gern mal ein aufwendiges Menü mit allem drum und dran? Ab und zu darf das gerne sein. An den meisten Tagen soll es in der Küche aber schneller gehen, vor allem abends zum Feierabend. Wie gut, dass es genug Gerichte gibt, die schnell und unkompliziert sind, dabei aber trotzdem fantastisch schmecken. Wie diese schnelle Nudel-Hackfleisch-Pfanne mit Feta zum Beispiel.

Nudeln hat man fast immer zu Hause, sodass du insgesamt auch nicht viele weitere Zutaten kaufen kannst. Wir bereiten das Pfannengericht mit Rigatoni zu. Du kannst aber auch jede andere Nudelsorte verwenden. Zusätzlich benötigst du noch frisches Hackfleisch, Sahne, Feta, frischen Thymian, eine rote Zwiebel, Knoblauch und Gewürze.

Während zuerst die Nudeln in einem Topf mit reichlich Salzwasser bissfest garen, ziehst du Zwiebel und Knoblauch ab. Die Zwiebel schneidest du in Streifen, den Knoblauch hackst du fein. Auch das Hack brätst du in der Zwischenzeit in einer großen Pfanne 🛒 krümelig an. Danach dünstest du Zwiebel und Knoblauch mit an und löschst alles mit Brühe ab. Gieße die Sahne hinzu und gib den in Würfel geschnittenen Feta mit hinein. Dann lässt du alles solange köcheln, bis eine cremige Soße entstanden und der Käse leicht geschmolzen ist. Anschließend schmeckst du die Soße mit den Gewürzen und dem Thymian ab, gibst die gekochten Nudeln dazu und kannst dir dein Feierabend-Gericht schmecken lassen.

Kennst du schon unseren Koch-Bot? Er hilft dir auf der Suche nach weiteren Rezepten, die du nachkochen kannst. Stelle ihm eine Frage und er versorgt dich mit leckeren Ideen. Zum Koch-Bot Credit: midjourney

Suchst du nach weiteren tollen Ideen für die schnelle Feierabendküche, wirst du bei Leckerschmecker fündig. Wie wäre es mit Nudeln in einer cremigen Hähnchen-Lauch-Soße? Diese Köstlichkeit steht in einer halben Stunde auf dem Tisch. Probiere auch diese Gnocchi-Pfanne mit Hackfleisch und Schmand oder Rosenkohl mit Nudeln und Salsa-Soße.

Nudel-Hackfleisch-Pfanne mit Feta Judith 4.50 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Rigatoni

Salz

1 rote Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 EL Olivenöl

300 g gemischtes Hackfleisch

100 ml Gemüsebrühe

200 ml Sahne

200 g Feta

1 TL Paprikapulver edelsüß

Pfeffer

1 Prise Chiliflocken

1 TL frischer Thymian Zubereitung Koche die Nudeln in einem großen Topf mit reichlich Salzwasser nach Packungsangabe bissfest. Ziehe die Zwiebel ab, schneide sie in Streifen. Hacke den Knoblauch klein.

Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne und brate es darin krümelig an. Füge die Zwiebelstreifen und den Knoblauch hinzu und dünste beides kurz mit an.

Lösche mit der Gemüsebrühe ab und rühre die Sahne unter. Schneide den Feta in Würfel und gib ihn ebenfalls mit in die Pfanne. Lasse alles solange köcheln, bis der Käse anfängt zu schmelzen und die Soße cremig wird.

Schmecke die Soße mit Paprikapulver, Salz, Pfeffer, Chiliflocken und Thymian ab.

Gieße die Nudeln ab, mische sie unter die Soße und serviere die Nudel-Hackfleisch-Pfanne mit Feta sofort.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.