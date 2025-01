Spiegelei-Käse-Muffins: Meal Prep mit wenigen Handgriffen

Meal Prep ist so eine Sache. In der Theorie super, in der Praxis eher anstrengend. Das haben wir zumindest lange gedacht. Doch es gibt tatsächlich einfache Rezepte, die nicht viele Handgriffe brauchen und trotzdem superlecker schmecken. Diese Speiegelei-Käse-Muffins sind das perfekte Rezept für den wöchentlichen Essensplan, wenn du eigentlich keine Lust zu kochen hast.

Rezept für Spiegelei-Käse-Muffins

Mittagessen im Office ist immer so ein Thema. Gehst du mit deinen Kolleginnen und Kollegen irgendwo etwas essen? Holst du dir etwas vom Supermarkt? Bringst du dir etwas mit? Letzteres kann auf Dauer wirklich anstrengend werden. Ständig wieder mit kreativen Rezepten aufwarten zu müssen, die oftmals viel Zeit in Anspruch nehmen, macht nicht immer Spaß. Gut, dass es Rezepte wie diese für Spiegelei-Käse-Muffins gibt. Die brauchen nur wenig Zutaten, noch weniger Handgriffe und stehen blitzschnell im Ofen.

Du benötigst einen fertigen Pizzateig. Ob du dir die Arbeit machst, diesen selbst zuzubereiten, ist dir selbst überlassen. Wir verraten es auch nicht, wenn du einfach einen gekauften verwendest. Lege mit dem Teig ein eingefettetes Muffinblech aus und drücke ihn in die einzelnen Mulden. Befülle den Teig nun mit Zutaten nach Geschmack, wichtig ist hier nur der Käse. Wir lieben zudem Paprika und Speckwürfel. Und dann kommt der Clou: Schlage in jede Mulde ein Ei und betreue dieses mit Schnittlauch.

Im Ofen stockt das Ei und geht noch dazu hübsch auf. Nach nur 12 Minuten in der Röhre sind deine Muffins schon fertig. Lass sie in der Form auskühlen und packe sie dann in luftdichte Transportboxen 🛒. Im Kühlschrank halten sich die Muffins so dann zwei bis drei Tage. Mache sie dir in der Mikrowelle wieder warm und freue dich über ein leckeres Mittagessen, für das du weder viel Geld ausgeben noch viel Zeit aufbringen musstest.

Hunger auf mehr leckere Meal-Prep-Ideen? Bereite dir Mango Kokos Overnight Oats zu oder genieße einen frischen Brokkoli-Salat mit Apfel und Pistazien. Auch diese Bananen-Himbeer-Riegel sind einfach vorbereitet und kommen ganz ohne Zucker aus.

Spiegelei-Käse-Muffins Adrianna keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 12 Minuten Min. Gesamtzeit 27 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x etwas Fett für die Form

2 Rollen Pizzateig

1 Paprika

Schnittlauch fein geschnitten

250 g Streukäse

150 g Speck

12 Eier Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Fette das Muffinblech ein und lege den Pizzateig darauf.

Schneide die Paprika in kleine Würfel. Schneide den Schnittlauch fein.

Drücke den Pizzateig mit einem zweiten Muffinblech in die Mulden. Fülle die Mulden mit Käse, Paprika, Speck, Eiern und Schnittlauch.

Backe das Ganze für ungefähr 12 Minuten, bis die Eier anfangen zu stocken.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.