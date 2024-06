Spiegel-Kuchen

Erhitze die Milch und löse in ihr die eingeweichten Gelatineblätter unter Rühren auf. Gib dann die Schokolade hinzu und lasse sie unter gelegentlichem Rühren schmelzen. Dann nimmst du den Topf von der Kochstelle. Fülle die Milch in eine Schüssel um und hebe die Schlagsahne unter, wenn die Milch abgekühlt ist. Dann füllst du eine Springform mit der Hälfte der Mousse.

