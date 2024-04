Einfache Nudelküche: schnelle Spinat-Carbonara zum Verlieben

Eine Spinat-Carbonara ist eine Variante des Klassikers Spaghetti Carbonara und kommt ganz ohne Ei aus. Neugierig, wie das schmeckt? Dann probiere unser Rezept aus.

Rezept für einfache Spinat-Carbonara

Frischen Spinat, Spaghetti, Kochschinken, Parmesan, Butter und ein paar Gewürze – viel mehr brauchst du nicht, um eine Spinat-Carbonara zuzubereiten. Koche zuerst die Spaghetti in Salzwasser bissfest. In der Zwischenzeit kümmerst du dich um die Soße. Zuerst dünstest du Schalotten und Knoblauch in Olivenöl an und gibst anschließend ein großzügiges Stück Butter hinzu.

Sind die Nudeln gar, gießt du sie ab, schöpfst aber vorher zwei Tassen Nudelwasser ab. Die gießt du zurück in den Topf, in dem du die Nudeln gegart hast, gibst die Pasta ebenfalls hinzu, rührst die Schalotten-Knoblauch-Buttermischung unter und lässt alles bei niedriger Temperatur köcheln. Dann kommen der gewaschene Babyspinat, die Gewürze, geriebener Parmesan und Kochschinken mit in den Topf. Alles gut durchrühren und schon ist die Spinat-Carbonara bereit zum Servieren.

Spinat-Carbonara sind eine köstliche Alternative zu klassischer Carbonara mit Ei. Statt Speck verwenden wir Kochschinken, den du aber auch weglassen kannst für eine komplett vegetarische Variante. Gut schmeckt das Gericht übrigens auch, wenn du eine dezente Rauchnote hinzufügst. Verwende dafür geräucherten Käse und reibe ihn kurz vor dem Servieren statt Parmesan über die Nudeln.

Wer großen Hunger hat, mag nicht lange in der Küche stehen. Dann sind einfache und schnelle Gerichte wie die Spinat-Carbonara, die in 25 Minuten fertig ist, einfach perfekt. Bei Leckerschmecker gibt es eine große Auswahl weiterer Nudel-Gerichte für die schnelle Küche. Pasta al Limone ist in zehn Minuten zubereitet. Auch Knoblauchnudeln mit Parmesan brauchen nicht lange, ebenso wie One-Pot-Pasta-Bolognese. Probier es aus.