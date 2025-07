Herzhafter Ofengenuss: Spinat, Hackbällchen und Nudeln in einem Auflauf

Bring in einem Topf Salzwasser zum Kochen und gare die Nudeln darin nach Packungsanweisung al dente. Gieße sie ab und stelle sie beiseite.

Schäle die Zwiebel und den Knoblauch und hacke beides fein. Erhitze 1 EL Öl in einer Pfanne und dünste beides darin kurz glasig an.