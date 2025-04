Cremige Spinat-Nudelpfanne: herrliches Gericht mit wenig Arbeit

Wenn es in der Küche schnell gehen und trotzdem richtig gut schmecken soll, dann sind One-Pot-Gerichte immer eine gute Wahl. Also eine Mahlzeit, die nahezu komplett in nur einem Topf zubereitet wird. Diese cremige Spinat-Nudelpfanne wird zur Abwechslung mal in einer tiefen Pfanne zubereitet. Das spart nicht nur Zeit beim Kochen, sondern auch beim Abwasch. Sie ist also absolut perfekt nach einem langen Tag.

Diese Spinat-Nudelpfanne bedeutet wenig Aufwand für maximalen Geschmack

Diese Spinat-Nudelpfanne ist ein absolutes Wohlfühlgericht. Nicht nur, weil sie so wenig Arbeit macht, sondern weil sie dich trotzdem mit köstlichen Aromen begeistern wird.

Die Zwiebeln und der Knoblauch verleihen dem Gericht eine herrliche Würze, die hervorragend vom geschmolzenen Käse ergänzt wird. Dank des Spinats und der frischen Tomaten, die erst am Ende dazukommen, erhältst du dennoch eine leckere Portion Frische. Da die Nudeln direkt in der cremigen Soße mitgekocht werden, nehmen sie alle Geschmacksnoten ideal auf.

Es ist eines der vielen Beispiele, dass köstliche Mahlzeiten nicht immer mit viel Arbeit erfordern und du auch in kurzer Zeit eine schmackhafte Portion Nudeln auf dem Tisch haben kannst. Die Spinat-Nudelpfanne macht dich satt und schmeckt einfach herrlich.

Wenn etwas übrig bleiben sollte, kannst du die Reste problemlos in einem luftdichten Behälter für zwei bis drei Tage im Kühlschrank aufbewahren. Und wenn du Lust hast, dann kannst du es auch immer wieder etwas abwandeln, wenn du noch Zutaten, wie ein paar Pilze oder Tofu im Kühlschrank hast, die ebenfalls aufgebraucht werden müssen.

Spinat-Nudelpfanne Dominique 4.35 ( 85 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 rote Zwiebeln

4 Knoblauchzehen

etwas neutrales Pflanzenöl

400 g TK-Blattspinat

1/4 TL Paprika edelsüß

Salz und Pfeffer nach Geschmack

400 g kurze Nudeln z.B. Penne

2 EL Gemüsebrühepulver

200 g geriebener Käse

200 g Frischkäse

2 Handvoll Cherrytomaten Zubereitung Schäle die Zwiebeln und Knoblauchzehen und hacke beides fein. Erhitze ausreichend Öl in einer tiefen Pfanne 🛒 und schwitze beides kurz darin an.

Gib den gefrorenen Spinat, 1/4 TL Paprikapulver sowie eine Prise Salz und Pfeffer dazu.

Erhitze 1,3 L Wasser in einem Wasserkocher. Gieße es in die Pfanne, gib die Nudeln und die Gemüsebrühe dazu. Vermenge etwa die Hälfte des geriebenen Käses und den gesamten Frischkäse in der Pfanne. Lass alles bei mittlerer Hitze köcheln, bis die Penne al dente sind.

Wasche die Tomaten und halbiere sie.

Streue den restlichen geriebenen Käse in die Pfanne und rühre alles noch einmal um, bis er geschmolzen ist. Schmecke die Nudeln noch einmal mit Salz und Pfeffer ab, falls nötig. Hebe die Tomaten unter.

