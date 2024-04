Rolle den Teig aus und schneide ihn in Bänder. Koche die Nudeln für 5 Minuten in Salzwasser.

Erhitze für die Kokossoße Öl in einer Pfanne und schwitze darin Zwiebeln und Knoblauch an. Gib die gemixte Kokosmasse in ein sauberes Handtuch und presse die Flüssigkeit direkt in die Pfanne; alternativ kannst du die Flüssigkeit auch durch ein Sieb drücken.