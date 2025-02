Spinatomelett mit Käse: So startest du köstlich in den Tag

Ein köstliches, würziges Frühstück muss nicht immer aufwendig sein und viel Zeit kosten. Mit diesem herrlichen Spinatomelett mit Käse zauberst du dir in kürzester Zeit eine wunderbare deftige Mahlzeit, um in den Tag zu starten. Das Omelett bietet sich auch perfekt an, schnell vorbereitet und dann mitgenommen zu werden.

Spinatomelett mit Käse: ein Klassiker ganz leicht aufgepeppt

Omeletts sind absolute Klassiker auf dem Frühstückstisch. Mit dem Spinat bekommst du eine gesunde Frische hinein und der geriebene, zart geschmolzene Käse macht diese Eierspeise so richtig schön cremig.

Die meisten Zutaten für dieses Rezept hast du wahrscheinlich sogar schon im Schrank stehen. Einzig für frischen Spinat musst du vielleicht kurz in den Supermarkt, aber danach steht dir nichts mehr im Weg. Beim geriebenen Käse kannst du ausprobieren, welcher für dich die perfekte Mischung aus Würze und Cremigkeit ergibt.

Wasche für deinen herzhaften Start in den Tag zunächst den Spinat und hacke ihn anschließend klein. Auch die Zwiebeln kannst du direkt vorbereiten. Verquirle die Eier und Milch, würze die Masse nach deinem Geschmack und gib den Spinat dazu. Brate anschließend die Zwiebeln glasig, bevor du etwa ein Viertel der Omelettmasse in die Pfanne 🛒 gibst.

Lass das Omelett kurz anstocken und bestreue es mit etwas Käse. Brate es unter geschlossenem Deckel für weitere fünf Minuten, bevor du es einmal wendest und von der anderen Seite ebenfalls kurz braun anbrätst. Insgesamt solltest du etwa vier Omeletts aus der Masse bekommen. Guten Appetit!

Spinatomelett mit Käse Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 50 g Spinat

2 rote Zwiebeln

8 Eier Größe M

50 ml Milch

Salz nach Geschmack

Pfeffer nach Geschmack

1 Prise Muskatnuss

2 EL neutrales Pflanzenöl

100 g geriebenen Käse Zubereitung Wasche den Spinat und hacke ihn grob. Schäle die Zwiebeln und hacke sie fein.

Verquirle die Eier mit der Milch und gib den Spinat dazu. Würze die Masse kräftig mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss.

Erhitze Öl in einer Pfanne. Gib etwas von den Zwiebeln dazu und brate sie glasig.

Gieße etwa ein Viertel der Masse hinein. Lass das Omelett kurz stocken und bestreue es dann mit dem Käse. Brate es bei geschlossenem Deckel für etwa 5 Minuten an. Wende es und brate es auch von der anderen Seite kurz an.

Hole das Omelett aus der Pfanne und bereite so insgesamt vier Stück zu.

