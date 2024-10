Leichte und schnelle Spinatpfanne mit Ei: Abendessen in 30 Minuten

Spinat und Ei bilden zusammen ein kulinarisches Dreamteam und dazu braucht es nicht immer Kartoffeln auf dem Teller. Eine leichte Variante ist eine schnelle Spinatpfanne mit wachsweichen Eiern. Dieses Gericht ist blitzschnell zubereitet und kann innerhalb von 30 Minuten serviert werden.

Schnelle und gesunde Mahlzeit: Spinatpfanne mit Ei

Für die schnelle Spinatpfanne mit Ei verwendest du tiefgekühlten Spinat. Den lässt du mit etwas Wasser auf niedriger Stufe in einem Topf auftauen. Das spart jede Menge Zeit und Arbeit. Alternativ kannst du natürlich auch frischen Spinat verwenden. Der muss zuerst gewaschen und dann in einem Topf mit kochendem Salzwasser für ca. 30 Sekunden garen. Danach sofort das Wasser abgießen und den Spinat durch ein Sieb abtropfen lassen.

Anschließend dünstest du eine Zwiebel und Knoblauch in einer Pfanne glasig an und gibst den Spinat hinzu. Würze ihn kräftig. Danach gibst du die Mischung in eine Auflaufform, schlägst die Eier hinein und backst die Spinatpfanne mit Ei noch 15 Minuten im Ofen. Die Eier sollten dabei leicht stocken, aber nicht fest werden.

Die Spinat-Ei-Pfanne kommt komplett ohne Beilagen aus und ist ein ideales Gericht für alle, die auf die Ernährung achten möchten. Natürlich kannst du die Pfanne auch mit Beilagen genießen. Dazu passen unter anderem geröstetes Brot, Bratkartoffeln oder Pellkartoffeln. Ebenfalls lecker ist eine cremige Variante. Dafür rührst du einen Esslöffel Mehl mit etwas Sahne glatt, gibst das zusammen mit einem Becher Schlagsahne in die Pfanne zu Spinat, Zwiebel und Knoblauch und rührst alles gut ein. Soll es noch cremiger werden, kannst du etwas Frischkäse hinzugeben. Für mehr Schärfe streust du kurz vor dem Servieren eine Prise Chiliflocken über die Eier.

Spinat gehört wie bei Popeye zu deinen Lieblingsgerichten, du möchtest das grüne Blattgemüse aber mit mehr Abwechslung genießen? Dann entdecke unsere anderen Kreationen mit Spinat. Ein köstlicher Sattmacher für die ganze Familie ist dieser Lachs-Spinat-Auflauf. Italienisches Flair holst du dir mit einer Spinat-Lasagne in deine Küche. Und auch in diesem Rührei mit Feta und Spinat macht das grüne, gesunde Gemüse eine gute Figur.