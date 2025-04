An warmen Tagen gibt’s Spinatsalat mit Erdbeeren, Avocado und Feta

So langsam erobern Erdbeeren die Regale im Supermarkt und tummeln sich mehr und mehr auf den Wochenmärkten. Wir haben auch schon die ersten kleinen Verkaufsbuden bekannter Erdbeer-Produzenten entdeckt. Das kann nur eines bedeuten: Es wird süß! Oder doch herzhaft? Unser Spinatsalat mit Erdbeeren, Avocado und Feta kann beides und ist deshalb etwas ganz Besonderes. Überzeuge dich selbst!

Spinatsalat mit Erdbeeren, Avocado und Feta: süß trifft salzig

Wow, was für schöne Frühlingstage wir schon erlebt haben in diesem Jahr! Einige fühlten sich sogar nach Frühsommer an, denn die Temperaturen kratzten bereits an der 20-Grad-Marke. Da lassen wir uns gerne die ersten Erdbeeren schmecken. Aber wir genießen sie in diesem Jahr nicht nur süß, sondern auch einmal herzhaft. Du glaubst, das kann nicht schmecken? Dann solltest du mal unseren Spinatsalat mit Erdbeeren, Avocado und Feta probieren und dich eines Besseren belehren lassen.

Dass süße und herzhafte beziehungsweise salzige Komponenten gut miteinander harmonieren, wissen wir schließlich nicht erst seit Rezepten wie unserer Birnen-Feta-Galette oder diesem amerikanischen Süßkartoffelauflauf. Vor allem die Kombination von süßen Früchten und kräftigem Käse überzeugt. Deshalb schmeckt auch unser Spinatsalat mit Erdbeeren, Avocado und Feta so gut!

Schon gewusst? Wir verraten dir in unserem Leckerwissen, woran du reife Erdbeeren erkennst. Außerdem verraten wir dir, warum du, anders als oft empfohlen, auf das Waschen von Erdbeeren mit Salzwasser verzichten solltest und wie du es stattdessen richtig machst.

In etwa 20 Minuten steht der Spinatsalat mit Erdbeeren, Avocado und Feta bereits auf dem Tisch. Du kannst ihn als Vorspeise, Beilage oder leichte Hauptmahlzeit servieren. Wichtig: Nachdem du das Dressing zu den klein geschnittenen Zutaten gegeben und alles gut vermengt hast, solltest du den Salat bald servieren. Die teilweise empfindlichen Gemüse- und Obstsorten verlieren sonst ihre knackige oder feste Konsistenz.

Spinatsalat mit Erdbeeren, Avocado und Feta Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Salat: 400 g Erdbeeren

400 g Babyspinat

2 kleine rote Zwiebeln

2 Avocados

100 g Feta vegetarisch

2 Handvoll Walnuss- oder Cashewkerne Für das Dressing: 6 EL Olivenöl

2 EL Weißweinessig

2 EL Zitronensaft

2 EL Apfelsaft

1 TL Senf

Salz und Pfeffer Zubereitung Wasche die Erdbeeren und den Spinat. Lass den Spinat abtropfen und schneide derweil die Erdbeeren in Viertel oder Hälften.

Ziehe die Zwiebeln ab und hacke sie fein. Löse die Avocados aus der Schale und würfele sie und den Feta. Hacke die Nüsse.

Vermenge alle Salatzutaten in einer großen Schüssel.

Verrühre alle Zutaten für das Dressing oder schüttele sie in einem Dressing-Shaker 🛒 und schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Gieße das Dressing über den Salat, rühre ihn gut um uns serviere ihn sofort.

