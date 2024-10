Amerikanischer Süßkartoffelauflauf: herbstlich-süßer Auflauf

Eine Kombination aus salzig und süß schmeckt bei Süßigkeiten eigentlich immer. Schließlich hat etwas Salz die Eigenschaft, die Süße eines Gerichts mehr in den Vordergrund zu stellen. Nicht umsonst gibt man bei süßem Gebäck immer eine Prise Salz mit in den Teig. Dieser amerikanische Süßkartoffelauflauf macht sich genau diese Kombination zunutze. So einfach kannst du ihn zu Hause backen!

Amerikanischer Süßkartoffelauflauf: sündhaft lecker

Die US-amerikanische Küche ist im Gegensatz zur Deutschen wirklich furchtlos, was das Süßen ihrer Gerichte angeht. Während Süßkartoffeln hierzulande eher mit Deftigem kombiniert werden, geht die amerikanische Küche einen Schritt weiter. So wird der amerikanische Süßkartoffelauflauf nicht etwa mit etwas Würzigem verfeinert, sondern mit knusprigen Nüssen und einer Schicht aus Marshmallows. Klingt erstmal ungewohnt, aber wir müssen sagen: Das schmeckt!

Traditionell wird der amerikanische Süßkartoffelauflauf als Beilage zum Thanksgiving-Dinner gegessen. Wir finden jedoch, der süß-salzige Auflauf hat es verdient, das ganze Jahr über auf den Tischen zu stehen. Zumal die Zubereitung wirklich einfach ist. Schnell duftet es in der Wohnung herrlich karamellisiert-nussig und kurz darauf steht ein dampfender, leckerer Auflauf auf dem Tisch. Also trau dich ruhig, auch mal eine süße Beilage zum deftigen Abendessen zu servieren. Du wirst sehen, es passt gut!

Der amerikanische Süßkartoffelauflauf besteht aus drei Schichten: gestampften Süßkartoffeln, buttrigen Nüssen und Marshmallows. Für die letzte Schicht verwendest du am besten die kleine Variante. Diese schmelzen im Ofen leicht und kriegen gegen Ende der Backzeit eine goldbraune Farbe, die uns gedanklich direkt an ein knisterndes Lagerfeuer versetzt.

Verbleiben wir noch ein wenig in den USA, kulinarisch gesehen. Bereite zum Süßkartoffelauflauf einen Waldorfsalat aus Sellerie und Äpfeln zu. Oder wie wäre es mit einem Tuna Melt Sandwich oder einer Quesadilla als käsiger Snack für zwischendurch?

Nun kochen wir aber erstmal den amerikanischen Süßkartoffelauflauf. Mach schon mal den Ofen an. Los gehts!