Das erste Mal habe ich Quesadillas gegessen, als ich ein Jahr in den USA gelebt habe. Die schnelle Käsemahlzeit aus der Tex-Mex-Küche ist ein beliebter Lunch oder Dinner, lässt sich leicht zubereiten und kann ganz nach Belieben abgewandelt werden.

Rezept für Quesadillas mit Gemüse

Quesadillas sind mit Käse gefüllte, gebratene Fladen. Man kann Quesadillas einfach nur mit besagtem Käse füllen, aber das Fingerfood bietet Platz für weitere gute Zutaten. Wir geben noch schwarze Bohnen, Mais und Paprika hinzu. Außerdem verwenden wir Koriander. Da der aber nicht allen schmeckt, ist er, wie übrigens auch viele andere Zutaten, optional.

Gut zu wissen: Tex-Mex-Gerichte speisen sich aus Einflüssen aus dem Norden Mexikos gepaart mit Elementen aus der südlichen US-amerikanischen Küche, vor allem aus dem Bundesstaat Texas. Ihren Ursprung hat sie in den Vereinigten Staaten. Typische Zutaten sind beispielsweise Chilis, Fleisch und Bohnen.

Oft werden Quesadillas auch mit Fleisch wie gebratenem Hühnchen gefüllt. Die finalen Zutaten bleiben wie immer dir überlassen. Wichtig ist nur: Die gefüllten Fladen müssen so lange in der Pfanne brutzeln, bis der Käse so richtig schön geschmolzen ist. Nicht kürzer, auf einen Fall! Denn nur, wenn er beim Hineinbeißen laaaange Fäden zieht, dann ist sie gut, die Quesadilla.

Falls du jetzt ordentlich Appetit auf weitere Käse-Gerichte bekommen hast, dann bleib doch noch ein bisschen bei uns! Bestimmt schmecken dir unsere Parmesan-Kartoffeln, die die Lieblingsknolle der Deutschen mit würzigem italienischen Käse kombinieren. Im Ofen gratiniert, im Handumdrehen aufgegessen. Unser Nudelauflauf mit Brokkoli und Gorgonzola punktet dank einer extra aromatischen Käsesorte. Und wenn du noch Ideen für ein Partybuffet brauchst, kommen unsere Käse-Happen am Salzstangen-Stiel wie gerufen.