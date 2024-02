Du kannst uns glauben: Sobald diese knusprigen Parmesan-Kartoffeln auf dem Tisch stehen, sind sie im Nu verschwunden. Die Kartoffeln überzeugen mit ihrem einzigartigen Geschmack: würzig, käsig und dazu herrlich knusprig. Ob als Beilage zu Burgern und Co., auf dem Silvesterbuffet oder in Kombination mit einem frischen Salat für die Mittagspause – sie sind vielseitig einsetzbar. Du kannst sie auch als Fingerfood vor dem Fernseher mit einem selbstgemachten Dip genießen. Ganz gleich, für welche Variante du dich entscheidest: Diese Kartoffeln sind einfach köstlich!

Im Ofen gratinierte Parmesan-Kartoffeln

Für die Zubereitung der Parmesan-Kartoffeln haben wir noch einen Tipp: Damit die nämlich besonders knusprig werden, kannst du sie statt auf einem Blech oder in einer Auflaufform auch auf einem Ofengitter garen. Dabei solltest du nur nicht vergessen, unter das Gitter ein Backblech, das du mit Backpapier ausgelegt hast, zu schieben, falls der Käse heruntertropft.

Du hast Lust auf die Parmesan-Kartoffeln bekommen? Wunderbar, die Zubereitung ist wirklich kinderleicht und erfordert nicht viele Zutaten. Wir empfehlen, kleine Kartoffeln wie beispielsweise Drillinge zu verwenden. Die brauchst du lediglich einmal der Länge nach zu halbieren. Nutzt du größere Knollen, schneide diese am besten in dickere Scheiben. Oder wie wäre es mit sogenannten Smashed Potatoes? Dafür kochst du die Kartoffeln kurz an, gießt das Wasser ab und zerdrückst die Knollen dann vorsichtig mit dem Boden eines Glases, bevor du sie mit Käse und Co. verfeinerst.

Noch mehr ausgefallene Kartoffelrezepte aus dem Ofen findest du gleich hier:

So, nun haben wir dir aber wirklich genug Tipps gegeben – es wird Zeit für die Parmesan-Kartoffeln. Los geht’s!