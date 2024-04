Sprossen ziehen: Mit diesen Tricks gelingt’s!

Sprossen sind das Superfood schlechthin. Die kleinen Pflänzchen stecken voller gesunder Inhaltsstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe. Ihr Geschmack ist mild bis leicht scharf, womit sie zu vielen Sandwiches und Salaten passen. Noch dazu sehen sie toll aus und eignen sich als Dekoration für Speisen. Kurz gesagt, Sprossen sind ein wahres Allround-Talent. Im Supermarkt gibt es zwar alle möglichen Sorten, jedoch sind diese oftmals ziemlich teuer. Aber kein Problem, denn Sprossen ziehen kannst du dir auch zu Hause auf deiner Fensterbank! Wir zeigen dir, wie einfach das geht.

Sprossen ziehen leicht gemacht: So geht’s

Die Konzentration von gesunden Mineralstoffen und Vitaminen ist in einer Pflanze niemals höher als im Keimling. Sprossen zu essen, ist also unheimlich gesund. Das ist die eine gute Nachricht. Die andere ist, dass du dir ganz einfach selbst Sprossen ziehen kannst. Die Art der Sprossen spielt dabei keine Rolle.

Um erfolgreich Sprossen zu ziehen, spielt die Keimmethode eine wichtige Rolle. Um in den eigenen vier Wänden Sprossen zu ziehen, bieten sich zwei Varianten besonders gut an.

Sprossen ziehen auf Küchenpapier

Du kannst kleine Samenkörner wie Kresse oder Alfalfa ganz einfach auf Küchenpapier ziehen. Falte hierfür ein Küchenpapier und befeuchte dieses mit einer Sprühflasche. Darauf verteilst du eine Lage Saatgut. Schaue, dass die Saat nie ganz trocken liegt und besprühe alles mindestens einmal täglich mit Wasser. Pass dabei auf, dass das Papier zwar feucht wird, aber nicht im Wasser liegt. Sonst kann sich Schimmel bilden. Nach wenigen Tagen kannst du die Sprossen mit einer Schere ernten.

Sprossen ziehen im Sprossenglas

Willst du Sprossen ziehen, die etwas größer sind, als Kresse- oder Alfalfasaat, bietet sich ein Sprossenglas an. Dieses kannst du kaufen oder selber basteln. Nimm dafür ein Glas mit Plastikdeckel und stich viele kleine Löcher in diesen. Fülle dein Saatgut ein und wässere dieses gründlich. Schraube dann den Deckel zu und gieße das Wasser ab. Wenn du magst, kannst du das Glas zusätzlich mit etwas Mull verschließen, damit keine Fliegen ihren Weg in die Sprossen finden. Spüle die Saat jeden Tag gut durch und lass sie gründlich abtropfen. So verhinderst du Schimmelbildung und nach zwei bis sechs Tagen wachsen frische Sprossen in deiner Küche.

Wie bewahrt man Sprossen auf?

Sehr gut, das Sprossen ziehen war erfolgreich! Wohin nur jetzt mit den Sprossen? Am besten ist es, du isst sie direkt auf. Sprossen schmecken auf Brot, im Salat oder, besonders bei Mungobohnensprossen, scharf angebraten mit Zitrone, Knoblauch und etwas Kreuzkümmel. Sollten dennoch welche übrig bleiben, lege eine kleine Brotdose mit etwas Küchenpapier aus und die Sprossen darauf. Stelle das Ganze in den Kühlschrank. So halten sie sich etwa zwei Tage.