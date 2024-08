Deftige Steakpfanne mit Pfifferlingen: schnelle Feierabendküche

Dieser Sommer ist keiner, wie er im Buche steht. Ständig wechselt das Wetter zwischen heißen Tagen und Starkregen. Für die gleichmäßige Sommerbräune ist das nicht so gut, ein Waldbewohner freut sich jedoch ganz besonders. Pilze mögen ein warmes, humides Klima und gedeihen bei diesem besonders gut. Zeit, mit einem Körbchen in den Wald zu gehen und Pfifferlinge zu suchen! Diese schmecken hervorragend in einer Steakpfanne mit Pfifferlingen.

Rezept für Steakpfanne mit Pfifferlingen

Gehst du gern Pilze sammeln? Oder gehörst du, wie ich auch, zu den Menschen, die sich nicht so recht trauen? Bin ich im Wald unterwegs, schaue ich mir die vielfarbigen Waldpilze zwar immer gerne an, zum Sammeln ist mein Wissen jedoch zu gering. Zumindest bei den meisten Exemplaren. Eine Sorte erkenne ich mit Sicherheit: den Pfifferling. Der Pilz, der schon mit seiner orangenen Farbe aus dem Unterholz hervorsticht und dadurch kaum zu übersehen ist. Nähert man sich, dann fällt sein köstlicher Duft auf. Die Pfifferlingssaison steht gerade in ihren Anfängen und ich freue mich jetzt schon auf all die leckeren Rezepte, die ich daraus machen kann. So wie diese Steakpfanne mit Pfifferlingen.

Aufgrund ihres einzigartigen Geschmacks, den man kaum anders als „waldig“ beschreiben kann, passen Pfifferlinge besonders gut zu deftigen Gerichten. Kombiniert mit etwas Rind werden sie in einer Steakpfanne mit Pfifferlingen zu einem geschmacklichen Highlight, das seinesgleichen sucht.

Für eine Steakpfanne mit Pfifferlingen brauchst du natürlich erstmal Rindersteak. Wir verwenden gern Rumpsteak, denn das hat einen eher milden Geschmack und übertüncht somit nicht das zarte Aroma der Pilze. Das Anbraten ist eigentlich ganz einfach, jedoch solltest du keine Angst vor hohen Temperaturen haben. Sowohl Pfifferlinge als auch Steak werden am leckersten, wenn sie richtig heiß angebraten werden. Dann entwickeln beide eine Kruste, die dem Gericht köstliche Röstaromen beschert. Sind beide Zutaten köstlich angebraten, gibst du Zwiebeln dazu und löschst alles mit etwas Rotwein und Brühe ab. Dann köchelt alles offen ein, während du dich schonmal auf ein köstliches Abendessen freuen darfst. So einfach kann lecker sein!

Pfifferlinge schmecken einfach lecker und wir bereiten sie gern auf verschiedene Arten und Weisen zu. So ist die Kartoffel-Pfifferling-Pfanne eine leckere, vegetarische Alternative zu dieser mit Steak. Zu Nudeln, Schnitzel und Co. passt eine Pfifferlingrahmsoße. Du hast mehr Pfifferlinge gesammelt, als du essen kannst? Dann lege doch einfach Pfifferlinge ein!