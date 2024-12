Diese Steckrüben-Lebkuchen-Soße ist das i-Tüpfelchen beim Weihnachtsessen

Diese Soße ist in meiner Familie ein echter Klassiker. Ich erinnere mich noch, wie wir früher bei meinen Großeltern zum Adventsessen zusammengekommen sind. Es gab Kasseler und dazu diese herrlich sämige, unglaublich weihnachtlich schmeckende Steckrüben-Lebkuchen-Soße.

Weihnachtliche Steckrüben-Lebkuchen-Soße: unbedingt nachkochen

Für mich symbolisiert sie pures Glück, denn ich liebte es, wenn die ganze Familie bei Oma und Opa zum Essen zusammenkam. Wir waren immer ein großer, trubeliger Haufen aus Tanten und Onkeln, Cousinen und Cousins. Weihnachten lag in der Luft, wir Kinder konnten es bis zum Heiligabend kaum noch abwarten, und dabei war es erst der erste Advent! Das Weihnachtsfest schien noch so weit, aber die Gesellschaft unserer Familie lenkte uns zumindest an diesem Tag von der Warterei ab.

Auch wenn meine Großeltern nicht mehr unter uns sind, lebt die Tradition fort. Mittlerweile ist es meine Tante, die älteste Schwester meines Vaters, die zu sich nach Hause einlädt. Und wenn wir es einrichten können, kommen wir Cousinen und Cousins auch dazu, selbst wenn einige von uns längst in anderen Städten und sogar Bundesländern wohnen. Spätestens, wenn ich die erste Kelle der Steckrüben-Lebkuchen-Soße auf dem Teller habe, erinnere ich mich wieder an die glücklichen Nachmittage bei unseren Großeltern.

Um die Soße zuzubereiten, brauchst du Soßenkuchen. Du findest ihn in gut sortieren Supermärkten. Falls du ihn nirgendwo entdeckst, kannst du alternativ aber auch Frühstückskuchen verwenden. Wichtig: Beim Abbinden der Soße mit dem Soßenkuchen solltest du davon immer nur ein paar klein geschnittene Würfel dazu geben und einrühren, bis sie sich aufgelöst haben. Wenn die Steckrüben-Lebkuchen-Soße die für dich richtige Konsistenz hat, musst du keinen Soßenkuchen mehr zufügen.

Die Lebkuchensoße schmeckt beispielsweise zu diesem Karamellbraten oder diesem Rouladen-Schichtbraten mit Bacon und Zwiebeln. Übrigens: Auch diese schnelle Bratensoße ist ein Liebling für Weihnachten.