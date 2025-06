Noch einfacher kannst du ein Dessert kaum zubereiten

Wenn es um einen leckeren Nachtisch geht, muss es nicht immer etwas Ausgefallenes sein. Und das haben die Menschen aus dem Münsterland und in Westfalen schon lange verstanden. Immerhin wäre die Stippmilch ansonsten schon lange in Vergessenheit geraten. Erfahre hier, wie du dieses kinderleicht anzupassende Dessert ganz schnell selbst machen kannst.

Stippmilch: eine wiedererweckte Kindheitserinnerung

Stippmilch verbinde ich vor allem mit meiner Kindheit im Sommer. Besonders wenn einmal wieder ein ausgiebiger Grillabend anstand und dementsprechend das Mittagessen ausfiel, wurde die schmackhafte Creme schon zeitig angerührt – und natürlich wurde dann auch schon eine Schüssel davon genascht.

Ich weiß gar nicht mehr, in wie vielen Varianten ich diesen Nachtisch in meiner Kindheit verspeist habe. Denn das ist ohne Frage ein weiterer Vorteil dieses Rezeptes: Du kannst das Grundrezept anrühren und eigentlich mit fast allem verfeinern, das dir besonderes gut schmeckt. So kannst du das Dessert immer wieder neu erleben.

Die Basis der Stippmilch besteht fast immer aus Quark, Zucker, einem Hauch Salz und Milch, damit alles eine cremige Konsistenz bekommt. In meiner Kindheit war gefühlt immer noch etwas Vanillezucker mit drin. In unserer Variante gönnen wir uns aber einmal etwas und geben das Mark einer Vanilleschote mit hinein.

Passend zum Sommer kommen dann noch ein paar Erdbeeren hinzu. Etwa die Hälfte davon wird püriert, um der Grundmasse einen fruchtigen Twist zu verleihen, der Rest kommt als Topping für etwas fruchtigen Biss obendrauf. Probiere dieses simple, aber überzeugende Rezept gleich selbst aus und erlebe einen Nachtisch aus dem Herzen NRWs. Ganz egal, ob du dir eine köstliche Stippmilch mit Erdbeeren zubereitest oder vielleicht eine Mischung aus Äpfeln und Zimt dazugibst: Hauptsache, du lässt es dir schmecken!

Stippmilch Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Ruhezeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Quark Vollfettstufe

125 g Zucker

1 Prise Salz

1 Vanilleschote

100 ml Vollmilch

300 g frische Erdbeeren Zubereitung Gib Quark, Zucker und Salz in eine große Rührschüssel. Rühre alles mit einem Handmixer 🛒 oder einer Küchenmaschine für mindestens 10 Minuten cremig.

Schneide die Vanilleschote längs auf, kratze das Mark heraus und gib es mit in die Quarkmasse.

Gieße langsam die Milch dazu und rühre weiter, bis eine glatte, leicht flüssige Creme entsteht. Kratze mit einem Teigschaber zwischendurch den Rand ab, damit alles gleichmäßig vermischt wird.

Wasche die Erdbeeren, entferne den Strunk und schneide sie in kleine Stücke.

Püriere etwa die Hälfte der Erdbeeren fein und hebe sie unter die Quarkcreme.

Lass die Stippmilch etwa 30 Minuten im Kühlschrank durchziehen. Garniere sie vor dem Servieren mit den restlichen Erdbeeren.

