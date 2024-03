Strata: herzhaft-cremiger Brotauflauf aus Amerika

Strata ist ein typisch amerikanisches Gericht, das oft zum Frühstück oder Brunch, aber auch als Mittag- oder Abendessen serviert wird. Die Basis dieses Gerichtes ist altbackenes Brot, das in einer Mischung aus Eiern und Milch getränkt wird, ähnlich wie bei einem French Toast.

Einfaches Rezept für Strata – amerikanischer Brotauflauf

Die wahre Magie des Brotauflaufs entfaltet sich durch die Zugabe von kräftigem Käse, verschiedenen Gemüsearten, Fleisch oder sogar Meeresfrüchten – was immer dein Herz begehrt oder dein Kühlschrank hergibt.

Der Strata eignet sich hervorragend zur Verwertung von „altem“ Brot, übrig gebliebenem Gemüse und Käse-Resten. Mit Gewürzen und frischen Kräutern wie Basilikum, Thymian oder Rosmarin kannst du deinen Brotauflauf perfekt abrunden. Das Ergebnis ist ein köstlicher Brotauflauf, den du individuell auf die eigenen Vorlieben anpassen kannst.

Dank seiner Einfachheit und der wenigen Arbeitsschritte ist Strata auch ein Gericht, das du gut im Voraus zubereiten kannst – besonders praktisch, wenn du Gäste erwartest oder für ein sättigendes Frühstück am Wochenende.

Leg einfach alle Zutaten am Vorabend in eine Auflaufform und lass sie über Nacht im Kühlschrank durchziehen. Am nächsten Tag musst du den Strata nur noch in den Ofen schieben und schon bald kannst du ein köstliches und sättigendes Mahl genießen.

Werde kreativ und experimentiere mit verschiedenen Zutaten. Mit seiner braunen Kruste und der leckeren Füllung ist der Brotauflauf leicht zuzubereiten und hilft, Reste schmackhaft zu verwerten.

Verwandle Brötchen vom Vortag doch auch mal in eine süße Leckerei wie den Scheiterhaufen, einem süßen Brotauflauf. Im obigen Video zeigen wir die noch mehr Rezepte, die du mit Brotresten zubereiten kannst. Toll zur Resteverwertung ist auch das Rezept für Hoppelpoppel. Dabei handelt es sich um ein Kultgericht aus der ehemaligen DDR, das einfach und sättigend ist.