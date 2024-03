Scheiterhaufen: süßer Auflauf nach Omas Rezept

Wenn du auf der Suche nach einem einfachen und dennoch köstlichen Dessert bist, das auch noch eine lange Geschichte hat, dann solltest du unbedingt das Rezept für Scheiterhaufen ausprobieren. Dieses traditionelle Gericht vereint knuspriges Brot, saftige Äpfel und eine Mischung aus Zimt und Zucker zu einem unwiderstehlichen Genuss.

Scheiterhaufen mit Äpfeln und Rosinen

Der Scheiterhaufen, auch bekannt als Arme Ritter oder Brotpudding wurde einst als sparsame Möglichkeit entwickelt, altes Brot und übrig gebliebene Äpfel zu verwenden. Heute hat er seinen Platz in der kulinarischen Welt gefunden und wird für seinen rustikalen Charme und seinen köstlichen Geschmack geschätzt.

Die Zutaten für Scheiterhaufen sind einfach und leicht zu beschaffen. Du benötigst lediglich alte Brötchen, Brot oder Brioche, Äpfel, Milch, Eier, Zucker und eine Prise Zimt. Das Brot reißt du in kleine Stücke und schichtest es zusammen mit den Äpfeln in eine Auflaufform. Darüber kommt eine Mischung aus Milch, Eiern und Gewürzen. Dann backst du den Scheiterhaufen im Ofen goldbraun. Beim klassischen Scheiterhaufen-Rezept kommt oben noch eine Baiserhaube drauf. Wir lieben es aber pur und verzichten in unserem Rezept darauf.

Scheiterhaufen eignet sich nicht nur als köstliches Dessert, sondern auch als reichhaltiges Frühstück oder als süßer Snack zwischendurch. Serviere ihn noch warm mit einer Kugel Vanilleeis, Vanillesoße oder einem großen Klecks Sahne.

Also, wenn du Lust auf ein traditionelles und dennoch außergewöhnliches Dessert hast, probiere doch mal den Scheiterhaufen aus. Mit seinen einfachen Zutaten und seinem unwiderstehlichen Geschmack wird es garantiert zu einem deiner Lieblingsrezepte werden.

Wie köstlich Resteküche sein kann, beweisen auch unsere anderen Ideen wie Smashed Potatoe-Muffins, Radieschenblätter-Pesto oder drei Rezepte für eine leckere Resteverwertung mit Kartoffeln, Nudeln und Reis.

Wir haben jetzt aber erst einmal Appetit auf eine süße Leckerei und bereiten den Scheiterhaufen zu. Machst du mit?