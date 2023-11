Diese Muffins klingen verrückt, aber mindestens genau so lecker: Smashed-Potatoe-Muffins! Gekochte, zerdrückte Kartoffeln dienen als Grundlage für die herzhaften Muffins. Dazu gesellen sich Paprika, gekochter Schinken, Zwiebeln und Käse in die Förmchen. In 45 Minuten ist der deftige Snack für viele Gelegenheiten fertig. An die Gläser, fertig, los!

Perfekter Snack: Smashed-Potatoe-Muffins

Der Clou der Smashed-Potatoe-Muffins liegt in der Kombination von weichen, zarten Kartoffeln, die auf der Innenseite zergehen, und der knusprigen Außenschicht, die durch das Zerdrücken mit einem Glas entsteht. Mit einer großzügigen Portion Käse, Zwiebeln und einem Hauch von Gewürzen werden diese Muffins zu einer wahren Gaumenfreude.

Die Smashed-Potatoe-Muffins sind die perfekte Mischung aus knusprig und zart – und sie sind so einfach herzustellen, dass du dich fragen wirst, warum du sie nicht schon früher ausprobiert hast. Sie sind auch eine prima Resteverwertung, wenn du noch Kartoffeln vom Vortag übrig hast.

Äußerst vielseitig sind die Smashed-Potatoe-Muffins noch dazu: Ob als Snack für zwischendurch, als Beilage für dein Abendessen, als Star deines Brunchs oder als Kleinigkeit fürs Büro – diese Muffins passen zu jeder Gelegenheit. Ebenso wie unsere herzhaften Rührei-Toast-Muffins, die Cheeseburger-Muffins oder unsere herzhaften Rosmarin-Zucchini-Muffins.

Experimentiere bei den Smashed-Potatoe-Muffins mit verschiedenen Käsesorten, füge Kräuter hinzu oder toppe sie mit deinen Lieblingszutaten wie Tomaten, Frühlingszwiebeln, Salami, Thunfisch– die Möglichkeiten sind endlos. Aber alle sind sie oberlecker!