Bereit für einen Start in den Tag, der dich lächelnd aus dem Bett hüpfen lässt? Dann haben wir die passende Frühstücksinspiration für dich, die sogar Morgenmuffel leichter aus den Federn holt: unsere Rührei-Toast-Muffins. Fluffiges Rührei mit Tomaten, Frühlingszwiebeln, Salami und Käse wird in einem knusprigen Körbchen aus Toastbrot gebacken. Klingt köstlich? Ist es auch — die leckeren Frühstückshappen musst du unbedingt probieren!

Rührei-Toasties aus der Muffinform

Die Rührei-Toast-Muffins bringen das klassische Rührei auf Toast in die Muffinform und machen aus dem Sandwich mit wenigen Zutaten einen handlichen Snack. Du brauchst dafür nur Eier, Milch, Käse und ein paar frische Zutaten deiner Wahl. Und natürlich Toastbrot. Das rollst du wie einen Pizzateig aus, teilst es in kleine Stücke und füllst es dann in eine Muffinform. Fertig ist das hübsche Körbchen, in dem die Füllung gebacken wird.

Mit den Rührei-Toast-Muffins kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen, immer neue Zutaten hinzufügen und kombinieren, wie würzigen Käse, frische Kräuter oder herzhaften Schinken. Die Möglichkeiten sind endlos!

Dank ihrer Größe sind die Rührei-Toast-Muffins ideal, wenn man morgens noch keinen großen Appetit hat oder eine Kleinigkeit zum Essen zur Arbeit mitnehmen möchte. Auch zum gemütlichen Frühstück am Wochenende oder als Fingerfood auf deinem nächsten Brunch sind die Rührei-Toast-Muffins der Hit! Heiz’ den Backofen vor und fette die Muffinform ein — Rührei-Toast-Muffins wir kommen!