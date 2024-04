Stelle zuerst die Pattys her. Dafür gibst du den Senf und die Gewürze zum Hackfleisch in eine Schüssel und verknetest alles gründlich mit den Händen. Forme dann aus der Masse zwei Burgerpattys und brate sie in reichlich Öl 5 bis6 Minuten pro Seite an. Nimm die Pfanne dann vom Herd.