Süße Erdbeerpizza: einfaches Kuchenrezept mit Wow-Effekt

Du hast mal wieder zu viele Erdbeeren gekauft oder gepflückt und es fehlt dir in der Küche an Kreativität? Dann probier’s mal hiermit! Unsere süße Erdbeerpizza ist nicht nur supereinfach in der Zubereitung, sie überzeugt auch geschmacklich auf ganzer Linie. Erdbeeren, fertiger Mürbeteig, Vanillepudding und Schokodrops – mehr braucht der Mensch nicht, um glücklich zu sein.

Rezept für Erdbeerpizza: Kuchen mal anders

Ab sofort ist Pizza als Nachtisch keine Wunschvorstellung mehr. Diese Erdbeerpizza ist eine schöne Alternative zum herkömmlichen Erdbeerkuchen vom Bäcker um die Ecke. Und dabei ist sie auch noch so einfach zuzubereiten, das bekommt wirklich jeder hin. Viel Spaß beim Ausprobieren!

Gut zu wissen: Auch wenn dieser Tipp immer wieder im Netz kursiert, raten Experten davon ab, Erdbeeren in Salzwasser zu waschen. Wir verraten, wie du es besser machst und erklären in unserem Leckerwissen außerdem, woran du reife Erdbeeren erkennst.

Ob auf dem nächsten Kindergeburtstag, zum Nachtisch oder am Nachmittag auf dem Kuchenbuffet: Unsere Erdbeerpizza ist eine süße Überraschung, die garantiert allen schmecken wird. Probier’s aus!

Noch mehr süße Ideen: Dieser Erdbeer-Brownie-Kuchen ist perfekt für den Frühling und dieser Erdbeer-Joghurt-Kuchen schmeckt extra cremig und macht nur 15 Minuten Arbeit. Unser Koch-Bot kennt weitere Rezepte.