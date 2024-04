Süße Quinoa-Bowl mit Nüssen und Schokolade: verführerisch lecker

Wir lieben Frühstück! Es zählt als wichtigste Mahlzeit des Tages, denn es versorgt uns mit ausreichend Energie, um fit zu starten und die Zeit bis zur Mittagspause munter und gestärkt zu meistern. Besonders gut schafft das eine Quinoa-Bowl. Die steckt voller wichtiger Nähr- und Mineralstoffe. Und dazu schmeckt sie auch noch so gut!

Süße Quinoa-Bowl: leckere Frühstücksidee

Wir kennen Schüsselglück fürs Frühstück: ob Müsli oder Porridge, Smoothie-Bowls oder eben eine süße Quinoa-Bowl wie diese. Sie erinnert etwas an Haferbrei, lockt dank Quinoa aber einmal mit einer ungewöhnlichen Zutat. Oder hast du das Pseudogetreide schon mal in dieser Form am Morgen gegessen?

Gut zu wissen: Was genau sind Pseudogetreide überhaupt? Wir erklären dir in unserem Leckerwissen, warum diese Lebensmittel so beliebt sind und was sie gesundheitlich drauf haben.

Die süße Quinoa-Bowl begeistert mit leckeren Toppings wie gehackten Nüssen und Schokoladensplittern. Damit ist auch für Naschkatzen etwas dabei. Wer ganz gesund in den Tag starten will, kann die Schokolade übrigens weglassen und sich allein auf die Power der Nüsse verlassen. Genau wie Quinoa stecken die voller wichtiger Ballaststoffe, halten also lange satt. Diese besondere Bowl ist also wie gemacht fürs Frühstück.

Wie immer gilt: Wandele das Rezept der süßen Quinoa-Bowl ganz nach deinen Wünschen ab. Du kannst beispielsweise frisches Obst nutzen, um die Bowl zu garnieren. Besonders lecker sind im Frühling und Sommer etwa Rhabarber und Johannisbeeren, deren feine Säure einen spannenden Kontrast zum süßen Quinoa schafft. Wir können uns aber auch sehr gut geraspelten Apfel oder süße Bananenscheiben dazu vorstellen. Erlaubt ist, was dir schmeckt!

Wir bleiben der Müslischale treu und futtern als Nächstes eine Snickers-Bowl mit Quark und Erdnussmus. Auch diese Grießpudding-Bowl und diese Bulgur-Orangen-Bowl haben es uns angetan. So kann der Tag gern öfter starten!