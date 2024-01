Bowls sind seit einigen Jahren in aller Munde und erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Nach dem Baukasten-Prinzip werden verschiedene Zutaten in einer Schüssel angerichtet. Dabei gilt: je bunter und vielfältiger, desto besser. Unsere Bulgur-Orangen-Bowl verzaubert mit orientalischen Aromen wie Zimt und Kardamom. Dazu Bulgur, Joghurt, geraspelte Möhren und Orangenscheiben – so geht kreative, gesunde Küche!

Schnelle Bulgur-Orangen-Bowl

Anders als bei Salaten werden bei Bowls die Zutaten einzeln arrangiert und nicht vermischt. In deine Schüssel kommt natürlich trotzdem, was dir schmeckt. Am besten nimmst du immer eine sättigende Komponente wie Reis, Kartoffeln oder Nudeln als Basis für deine Bowl. In diesem Rezept greifen wir zu Bulgur.

Bulgur wird aus Hartweizen hergestellt, der gedämpft, getrocknet und klein geschnitten ist. Er ist eins der Hauptnahrungsmittel in der Türkei und Asien und wird auch bei uns immer beliebter. Ähnlich wie Couscous wird Bulgur oft gedämpft oder quellen gelassen und dann weiter verarbeitet. Für die Bulgur-Orangen-Bowl garen wir den Bulgur allerdings in Milch oder einem Pflanzendrink und verleihen ihm mit Vanillezucker eine süße Note. Außergewöhnlich, aber richtig lecker.

Während das Getreide für deine Bulgur-Orangen-Bowl durchzieht, kannst du die weiteren Zutaten vorbereiten: Möhren raspeln, Orangenscheiben filetieren und Datteln klein schneiden. Mit den drei erhältst du vitalstoffreiche Komponenten für deine Bowl; reichlich Obst und Gemüse dürfen sowieso in keiner Bowl fehlen.

Als Soße und Komponente, die alle Zutaten würzt und verbindet, dient griechischer Joghurt. Der wird mit frischem Orangensaft verfeinert und sorgt für die cremig-fruchtige Note. Gehackte und geröstete Haselnüsse liefern wertvolle Fettsäuren und ein Topping aus frischer Minze, Zimt und Kardamom bringt dann den Extrakick in die Schüssel.

Durch die Kombination aus herzhaften, süßen, frischen und exotischen Aromen ist die Bulgur-Orangen-Bowl vielfältig einsetzbar, du kannst sie sowohl als besonderes Frühstück als auch als schnelles Mittag- oder Abendessen genießen.

Dieses Rezept hat dich neugierig gemacht auf Bulgur? Dann probiere doch als nächstes Mal einen echten Klassiker mit dem leckeren Getreide: türkischer Bulgursalat. Oder zaubere daraus einen warmen Bulgursalat mit Roastbeef und Kräutern. Als würzige Füllung dient er in der mediterranen Ofensüßkartoffel. Meist sind die Gerichte schnell zubereitet und kommen mit wenigen Zutaten aus, wie die sechs Rezepte im Video.

Jetzt kümmern wir uns aber erst einmal um die Bulgur-Orangen-Bowl. Schnapp‘ dir deine Schüssel und los geht’s!