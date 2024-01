Du fragst dich, was du nächste Woche zum Mittagessen kochen sollst? Wie wäre es mit einem leckeren und einfachen Meal-Prep-Rezept? Das ist nicht nur zeit- und geldsparend, sondern auch verdammt lecker. Entdecke mit unserem türkischen Bulgursalat, auch Kisir genannt, wie einfach es sein kann, köstliche Mahlzeiten vorzubereiten, ohne auf den Genuss zu verzichten.

Türkischer Bulgursalat: Türkische Küche leicht gemacht

Bulgur ist ein traditionelles Getreideprodukt im Nahen Osten und in der Türkei. Es wird aus Hartweizen hergestellt und ist reich an Ballaststoffen und Proteinen. Ursprünglich ein Gericht der armen Leute, das einfach und aus wenigen Zutaten zubereitet werden konnte, hat der Kisir genannte Salat seinen festen Platz in der heutigen türkischen Küche gefunden.

Durch die Kombination mit frischem Gemüse, Kräutern und einem Hauch von Zitrone entsteht ein erfrischender Salat, der sich wunderbar für die Woche vorbereiten lässt. Er ist supereinfach zuzubereiten und wird erst so richtig lecker, wenn er gut durchgezogen ist.

Toll ist auch, dass er vielseitig anpassbar ist – du kannst verschiedene Gemüsesorten und Kräuter hinzufügen, um den Geschmack ganz nach deinen Vorlieben zu variieren.

Bist du noch ein Neuling in der Meal-Prep-Welt, kann dir unser Ratgeber zum Meal Prepping helfen. Und auch unser Ratgeber übers Fermentieren kann hilfreich sein, wenn du nach Möglichkeiten suchst, um Lebensmittel für längere Zeit haltbar zu machen.

Ob zwischen zwei Meetings, in der Uni-Pause oder einfach als schnelles Essen zu Hause – dieser Bulgursalat erfüllt alle Kriterien für eine gesunde und gleichzeitig sättigende Mahlzeit.

Freu dich auf eine kulinarische Reise an den Bosporus, bei der du nicht nur Zeit sparst, sondern auch deinem Körper etwas Gutes tust. Schnappe dir eine Schüssel und lass‘ uns loslegen!

Türkischer Bulgursalat Kisir Anke keine Bewertungen Rezept drucken Pin Recipe Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Kühlzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Salat: 250 g Bulgur

500 ml kochendes Wasser

2 Tomaten

1/2 Gurke

5 Salatblätter ganz fein gehackt

2 Lauchzwiebeln

3 EL frische Petersilie gehackt

3 EL frische Minze gehackt Für das Dressing: 1/2 EL Tomatenmark

1/2 EL Paprikamark

1/2 Zitrone ausgepresst

2 EL Olivenöl

1 TL Salz Außerdem: Granatapfelsirup oder -kerne optional Zubereitung Gib den Bulgur in Schüssel und übergieße ihn mit 500 ml kochendem Wasser. Vermische ihn und lass ihn ziehen.

Wasche das Gemüse und schneide es in kleine Stücke. Gib alles zum Bulgur in die Schüssel.

Rühre das Dressing an und mische es unter den türkischen Bulgursalat.

Wasche zum Schluss die Petersilie und die Minze, hacke beides klein und hebe auch sie unter den Salat.

Lass den Kisir für mindestens 2 Stunden im Kühlschrank ziehen.

Serviere den Salat mit Granatapfelsirup oder frischen Granatapfelkernen.

