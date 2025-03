So knusprig werden Süßkartoffelpommes aus der Heißluftfritteuse

Appetit auf knusprige und gut gewürzte Süßkartoffelpommes, aber keine Lust auf die Sauerei mit dem Frittierfett? Süßkartoffelpommes aus der Heißluftfritteuse ist da die Lösung. Hast du solch ein Gerät zu Hause, gelingen knusprige Pommes im Handumdrehen und die Arbeit hält sich in Grenzen. Wir zeigen dir, wie es geht.

Knusprige Süßkartoffelpommes aus der Heißluftfritteuse: fertig in nur 20 Minuten

Süßkartoffelpommes sind einfach lecker. Sie schmecken als Snack oder kleine Mahlzeit und sind außerdem eine tolle Beilage. Sie selbst zuzubereiten ist viel einfacher als du vielleicht denkst. Alles, was du dafür brauchst, sind Süßkartoffel, ein wenig Öl, Speisestärke sowie Gewürze – und ein Airfryer.

Die Heißluftfritteuse ist praktisch, denn mit ihr gelingen viele Leckereien schneller, energiesparender und fettärmer als im Ofen oder auf dem Herd. Trotzdem können nicht alle Gerichte in dem Gerät zubereitet werden. Wir verraten, welche Lebensmittel nicht in den Airfryer dürfen.

Heißluftfritteusen sind aus unseren Küchen nicht mehr wegzudenken. Kein Wunder, schließlich erleichtert das kleine Gerät unseren (Koch)alltag enorm. Auch knusprige Süßkartoffelpommes gelingen in einem Airfryer fast ohne Öl. Statt mit Topf und Frittierfett zu hantieren, marinierst du die die rohen Süßkartoffelstifte in etwas Olivenöl, füllst sie in den Korb der Heißluftfritteuse und in 20 Minuten kannst du dir deine selbst gemachten Pommes auch schon schmecken lassen.

Aber von vorn. Beginne damit, die Süßkartoffeln zu schälen und anschließend in dünne Stifte in der typischen Pommesform zu schneiden. Diese kommen dann erst einmal für eine halbe Stunde in eine Schale mit kaltem Wasser. Das hilft, um den Kartoffeln die Stärke zu entziehen, damit sie richtig schön kross werden. Danach tupfst du sie mit einem Küchentuch gründlich trocken.

Gib nun die noch unfertigen Pommes wieder in eine Schale und bestreust sie mit etwas Speisestärke. Füge noch das Öl sowie die Gewürze hinzu und vermenge alle Zutaten gründlich. Dann geht es für die Kartoffelstifte in die Heißluftfritteuse. Achte darauf, dass sich die Pommes dabei nicht überdecken, damit sie gleichmäßig backen können und schüttle alle fünf Minuten den Korb etwas für ein rundum knuspriges Ergebnis. Nach 20 Minuten sind die Süßkartoffelpommes fertig zum Servieren.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wie wäre es mit noch mehr leckeren Snacks aus der Heißluftfritteuse? Ist die Fritteuse einmal vorgeheizt, bereite auch gleich diese Mozzarella-Bällchen aus dem Airfryer oder knusprige Blätterteigschnecken zu.