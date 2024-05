Sushi-Donuts: leckerer als in deinem Lieblingsrestaurant

Sushi lieben wir doch alle! Allerdings kann das Bestellen der asiatischen Spezialität ganz schnell ins Geld gehen. Da ist es hilfreich, die leckeren Rollen zu Hause zu machen. Doch das ist gar nicht so einfach, wie es im Restaurant bei den Profis aussieht. Mit unseren Sushi-Donuts jedoch ergeben sich ganz neue Möglichkeiten!

Sushi mal anders: Jetzt essen wir Sushi-Donuts

Du bekommst das Rollen deines Sushi einfach nicht hin? Kein Problem, alles, was du brauchst, ist eine Donut-Form und etwas Geduld. Wir wandeln die klassischen Rollen mal etwas ab und machen daraus Sushi-Donuts. Das Beste: Alle, denen die Alge am Sushi gar nicht schmeckt, kommen hier voll auf ihr Kosten. Und es ist einfacher, als es aussieht.

Die größte Geduld brauchst du eigentlich nur für das Kochen des Reises. Dafür ausreichend Wasser zum Kochen bringen und den Reis anschließend lange genug quellen lassen. Der Reis braucht insgesamt eine halbe Stunde, bis er vollständig gegart ist. Achte darauf, dass er klebrig, aber nicht zu nass ist. Mit einem Schuss Reisessig schmeckt es gleich wie im Restaurant. Den Reisessig bekommst du im Asia-Markt oder in etwas größeren Supermärkten.

Bei dem Belag sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Du kannst traditionell Lachs und Thunfisch verwenden, aber auch Gurken, Avocado, Karotte oder Radieschen. Nimm das, was dir schmeckt. Ohne Fisch sind deine Sushi-Donuts sogar vegan!

Nachdem du die Formen befüllt hast, muss alles nochmal für 10 Minuten in den Kühlschrank. Das sorgt dafür, dass alles besser haftet und sich deine Sushi-Donuts besser aus der Form lösen lassen. Wenn deine Prachtstücke dann fertig sind, serviere sie am besten mit Sojasauce und Wasabi. Damit bekommst du den typischen Sushi-Geschmack. Wir finden, es muss nicht immer die klassische Rolle sein. Manchmal kann man auch kreativ werden. Wusstest du, dass diese Methode auch mit Eiswürfelformen funktioniert? So entstehen kleine Sushi-Quadrate.

Noch mehr Lust auf ausgefallene Sushi-Rezepte? Kein Problem, probier doch mal Spaghetti als Sushi, eine Sushi-Torte oder sogar den viralen Sushi-Auflauf. Das traditionelle asiatische Gericht ist nicht nur gesund, sondern auch in allen Farben und Formen richtig lecker!