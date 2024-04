Sushi-Auflauf: Social-Media-Star auf deinem Teller

Warmes Sushi geht gar nicht? Dachten wir auch. Doch dann entdeckten wir den Sushi Bake. Und wir müssen zugeben, so ein Sushi-Auflauf schmeckt verdammt gut. Und einfach zubereitet ist er ebenfalls. Damit holt er selbst diejenigen ab, für die Sushi sonst nicht auf dem Speiseplan steht. Lies weiter und probiere das schnelle Rezept selbst aus!

Sushi-Auflauf: Trendgericht in den Sozialen Medien

Zugegeben: Dieses Rezept versetzt vermutlich viele aus Japan stammende Menschen in Angst und Schrecken. Aber was soll man machen? Sushi-Auflauf schmeckt einfach zu gut, um ihn nicht auszuprobieren. Und spätestens wenn du in einem Restaurant schon mal frittierte Sushi-Rollen genießen durftest, sollte dir bewusst sein: Sushi schmeckt warm! Kein Wunder also, dass sich der „Sushi Bake“, wie der Auflauf auch genannt wird, in den Sozialen Medien verbreitet hat wie ein Lauffeuer.

Willst du einen Sushi-Auflauf zubereiten, brauchst du im Grunde die gleichen Zutaten wie für normales Sushi. Aber eben nur fast. Denn anstelle des klassischen rohen Fischs nehmen wir solche, die bereits gegart sind. Verwende am besten Lachs, der mit seiner fettigen Struktur im Ofen besonders lecker mit dem Sushi-Reis verschmilzt. Neben Fisch gehören außerdem Surimi, Sticks aus Krabbenimitat, in den Auflauf. Die sind tatsächlich in jedem gut sortierten Supermarkt zu kaufen und schmecken leicht süßlich. Falls das eher nicht deinem Geschmack entspricht, kannst du sie weglassen.

Um einen besonders leckeren Sushi-Auflauf zu backen, musst du ein paar Kleinigkeiten beachten. Schichte den Reis zuerst in die Form, damit er im Auflauf nicht verbrennt. Gib die scharfe Mayonnaise erst nach dem Backen in den Auflauf, sonst wird sie flüssig und schmeckt nicht mehr gut. Abgesehen davon könnte die Zubereitung kaum einfacher sein. Also lass uns loslegen!

