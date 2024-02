Reisauflauf mit Pilzen und cremiger Käsesoße: leichtes Feierabend-Rezept

Warum wir Ofengerichte wie diesen Reisauflauf mit Pilzen so lieben? Ganz einfach: Vor allem, wenn der Tag mal wieder länger war, vollgepackt mit Aufgaben und Arbeit, dann freuen wir uns, nur ein bisschen Zeit mit dem Putzen und Schneiden von Gemüse zu verbringen und die restliche Arbeit von der Röhre erledigen zu lassen. Nicht am Herd stehen zu müssen, um die verschiedenen Komponenten eines Gerichtes im Auge zu behalten, ist ein echter Segen. Wenn du also mal wieder einen stressigen Tag hattest, darfst du dich ab sofort über wenig Arbeit und ein leckeres Abendessen freuen.

Einfacher Reisauflauf mit Pilzen und Käsesoße

Wenn der Duft von Aufläufen wie unserem Reisauflauf mit Pilzen durch die eigenen vier Wände wabert, kann man sicher sein: Gleich gibt’s was richtig Leckeres zu futtern. Und das haben wir zu einem Großteil dem Ofen zu verdanken, unserem Freund und Helfer in der Alltagsnot. Einfach ein paar Zutaten schnippeln, zusammen mit einer schnell angerührten Soße in eine Auflaufform werfen und ab damit in die Röhre.

Für unseren Reisauflauf mit Pilzen kochen wir den Reis direkt in Brühe, zusammen mit Lorbeerblättern für mehr Geschmack. Wenn’s noch schneller gehen soll, empfehlen wir dir, Reis vom Vortag zu benutzen. Somit wird das Gericht zur perfekten Resteverwertung. Achte nur darauf, dass du den übriggebliebenen Reis sofort gut abgedeckt im Kühlschrank lagerst, damit sich keine Keime darauf bilden.

Gut zu wissen: Wie räumt man den Kühlschrank richtig ein? Wer weiß, wo man Essenreste, frisches Gemüse, Fleisch und Käse platziert, sorgt dafür, dass sich Lebensmittel länger halten. Folge dafür unseren praktischen Tipps und lerne außerdem, wie du deinen Kühlschrank sauber hältst.

Den gekochten Reis vermengen wir mit Zitronenabrieb (Achtung: Bio-Zitrone verwenden!), Milch und Käse, beides auch vegan möglich. Dann kommen noch die Champignons dazu, immerhin ist es ja ein Reisauflauf mit Pilzen. Auch Möhren schneiden wir noch hinein. Und schon wandert die Auflaufform in den Ofen. Lecker!

Koche unbedingt auch die vielen anderen Aufläufe, die wir für dich kreiert haben, nach! Als Nächstes darf’s vielleicht ein Fischstäbchen-Auflauf sein, oder doch lieber ein Brokkoli-Kartoffel-Auflauf mit Hackfleisch und Kohlrabi? Wir können dir auch unseren Rosenkohl-Auflauf mit Crème fraîche und Bacon empfehlen.