Tafelspitz mit Meerrettichsoße ist ein Klassiker für besondere Anlässe

Tafelspitz mit Meerrettichsoße ist definitiv kein Gericht der Alltagsküche. Zu besonderen Anlässen wie etwa Ostern darf der Klassiker der österreichischen Küche aber gern mal auf den Tisch. Wir zeigen dir Schritt für Schritt, wie du das Gericht zu Hause nachkochen kannst.

Tafelspitz mit Meerrettichsoße: So gelingt der Klassiker der österreichischen Küche

Denkt man an die Küche Österreichs, fallen einem vermutlich sofort Spezialitäten wie Wiener Schnitzel, Kaiserschmarrn oder Palatschinken ein. Aber auch ein Tafelspitz gehört dazu. Das Gericht besteht traditionell aus zartem, in einer Brühe mit Wurzelgemüse gekochtem Rindfleisch und wird mit einer leicht scharfen und cremigen Meerrettichsoße serviert.

Zu Entstehung des Gerichtes gibt es eine Legende, die besagt, dass der Tafelspitz seinen Ursprung im Café Sacher hat. Erfunden wurde die Speise demzufolge für die Militärs des Kaisers Franz Josephs I. Der soll nämlich bei jedem Gang eines Essens sehr schnell und nur sehr wenig verspeist haben. Da es aber verboten war, als Gast bei einem solchen Essen vor oder nach dem Kaiser fertig zu sein, standen seine Militärs oft noch mit mächtig Kohldampf vom Tisch auf. Um satt zu werden, gingen sie anschießend ins Café Sacher, wo man ihnen etwas servierte, was dem Tafelspitz ähnlich war.

Möchtest du Tafelspitz zu Hause nachkochen, kommt es auf das richtige Fleisch an. Verwende das hintere und sehr magere Stück der Rinderhüfte. Ein Tipp: Das Fleisch wird in einem großen Topf 🛒 in einem Sud aus Gemüse und Gewürzen weich gekocht. Einen Teil der dabei entstehenden Brühe verwendest du für die Soße. Den Rest der Brühe musst du aber nicht in den Abfluss gießen. Bereite daraus einfach eine Suppe zu, die du als Vorspeise zum Tafelspitz servieren kannst.

Was auch nicht fehlen darf: die passende Beilage. Zu Tafelspitz mit Meerrettichsoße passen unter anderem Salz- oder Pellkartoffeln oder Wurzelgemüse. Auch Schwarzbrot wird traditionell dazu serviert.

Egal ob zu Ostern, zu einem Geburtstag oder einem anderen Ereignis, Tafelspitz ist immer ein kulinarisches Highlight. Die Zubereitung muss dabei nicht immer klassisch sein. Probiere auch mal ein Tafelspitz gefüllt mit Kartoffelgratin, einen mit Paprika und Mozzarella gefüllten Tafelspitz oder alternativ mal einen Rouladen-Schichtbraten.

Tafelspitz mit Meerrettichsoße Judith 5 ( 3 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 2 Stunden Std. 30 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Tafelspitz: 2 Möhren

1 Stange Lauch

100 g Sellerie

1 kg Tafelspitz vom Rind

2 l Wasser

1 Zwiebel

2 Lorbeerblätter

5 Pfefferkörner

1 TL Salz Für die Meerrettichsoße: 2 EL Butter

2 EL Mehl

400 ml Brühe vom Tafelspitz

100 ml Sahne

3 EL Meerrettich frisch gerieben

1 TL Zitronensaft

Salz und Pfeffer

1 Prise Zucker Zubereitung Putze Möhren, Lauch und Sellerie und schneide alles grob in Stücke.

Ziehe die Zwiebel ab und halbiere sie. Röste sie in einer Pfanne ohne Fett mit der Schnittfläche nach unten an, bis sie eine dunkle Farbe annimmt.

Erhitze das Wasser in einem großen Topf und gib das Fleisch dazu. Lass es langsam aufkochen. Schöpfe dabei entstehenden Schaum von der Oberfläche ab und gib dann die angebratene Zwiebel, das geschnittene Gemüse, Lorbeerblätter, Pfefferkörner und Salz hinzu. Lass alles zugedeckt bei niedriger Temperatur für 2 Stunden simmern, bis das Fleisch schön zart ist.

Zerlasse danach die Butter einem kleineren Topf und rühre das Mehl mit ein. Gieße unter Rühren die Tafelspitz-Brühe hinzu und füge dann Sahne, Meerrettich und Zitronensaft hinzu. Lass alles aufkochen und schmecke mit Salz, Pfeffer sowie einer Prise Zucker ab.

Nimm den Tafelspitz aus der Brühe und schneide ihn in gleichmäßige Scheiben. Serviere ihn mit der Meerrettichsoße und Kartoffeln.

